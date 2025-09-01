運動雲

>

賈吉賽季第43轟出爐！　追平貝拉躋身洋基全壘打榜前5傳奇行列

▲賈吉夯第42轟、貝林傑延長賽關鍵安打　洋基豪取7連勝氣勢如虹。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉夯第43轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge）再度寫下隊史新頁。在1日對白襪的比賽中，賈吉轟出個人生涯358發全壘打，追平傳奇捕手貝拉（Yogi Berra），並列洋基隊史全壘打榜第5名；雖然球隊最終以2比3落敗，中斷7連勝，但賈吉的歷史性一轟，讓他與傳奇們並肩而立。

「尤吉打球的方式，他對這件條紋球衣的意義——你知道這對他來說，成為一名洋基有多重要，」賈吉說，「我也有同樣的感受，我很榮幸能穿上這件球衣，能在這份榜單上，真的很酷。」

比賽中，前洋基外野手陶奇曼（Mike Tauchman）在3局上演精彩跳接，沒收了史坦頓（Giancarlo Stanton）一發可能的兩分砲；八局時，洋基投手希爾（Tim Hill）則被白襪蘇薩（Lenyn Sosa）轟出致勝全壘打，成為比賽轉折點。

洋基的7連勝雖遭終止，但這段期間他們的氣勢強勁，面對國民與白襪兩支墊底球隊，過去8場比賽共以60比22壓制對手，先發投手群合計投出1.57防禦率（46局僅失8分）。

然而，接下來的挑戰將更為嚴峻。週二起，洋基將在休士頓展開為期12場的強碰之旅，先與太空人（75勝62敗）進行三連戰，隨後還要對上藍鳥（79勝58敗）、老虎（80勝58敗）與紅襪（76勝62敗）。

「已經進入最後關頭了，」賈吉表示，「我們想對上最強的球隊，尤其是在賽季末衝刺季後賽時，這就是關鍵，要看看我們真正的實力。」

值得一提的是，多名洋基球員搭乘包機前往德州時，還特別穿上牛仔靴與Stetson帽，以主題航班方式替關鍵系列戰暖身。

由於右前臂屈肌拉傷，賈吉8月多以指定打擊身份上陣，火力有限；不過，他在月底找回手感，連續2戰開轟。

這場比賽首局，他就從白襪左投培瑞茲（Martín Pérez）手中轟出本季第43轟；3局時，他又擊出擦中外野牆上緣的二壘安打，差點再度開轟，5局再補上一支安打，距離完全打擊僅差三壘打。

「他絕對正在回來，他會調整好的，」總教練布恩（Aaron Boone）說，「他會找到節奏，然後在某個時間點再度陷入火燙狀態。」

條紋軍先發投手吉爾（Luis Gil）繳出5.1局失2分內容，送出7次三振與2次保送；雖然2局遭連續二壘打失分，6局又被轟追平砲，但他在比賽中段連續解決10人，展現穩定壓制力。

「我們一直在加強的重點是進攻好球帶，搶下第一顆好球，」吉爾透過翻譯阿布瑞烏（Marlon Abreu）表示，「我覺得這對我幫助很大。」

賈吉目前358轟，追平貝拉，接下來他將挑戰迪馬喬（361轟）的第4名位置，前方還有魯斯（659）、曼托（536）與蓋瑞格（493）等傳奇殿堂級球星。

「這就是他應屬於的層級，」布恩讚道，「當他回到休息區時，我大喊了一聲『尤吉！』，憑藉他至今累積的成就，他確實贏得了與這些傳奇並列的資格，他是這個世代最傑出的球員之一。」

賈吉於2013年選秀首輪（第32順位）被洋基選中，他坦言自己沒有太多機會與貝拉相處，但從許多老將口中聽過許多故事。

「他是個特別的人，」賈吉回憶說，「很多老將都提過，他們最難忘的回憶之一，就是春訓時能與他聊天，聽他說故事，他總是面帶微笑。」

傳奇隊長基特（Derek Jeter）也曾分享過一段趣事，2009年洋基奪下世界大賽冠軍後，拿到個人生涯第5冠的基特，被擁有10枚冠軍戒指的貝拉迎接，後者舉起雙手提醒他才完成「一半」。

「十次世界大賽冠軍，真的很了不起，」賈吉說，「那正是我們所有人追逐的目標。」

關鍵字： MLB紐約洋基賈吉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威大聯盟再登板！　明先發對洛磯隊

鄧愷威大聯盟再登板！　明先發對洛磯隊

平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」　解釋為何只讓謝榮豪投一個打者

平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」　解釋為何只讓謝榮豪投一個打者

山本由伸7局飆10K、史密斯9下代打再見轟！　道奇5比4退響尾蛇止2連敗

山本由伸7局飆10K、史密斯9下代打再見轟！　道奇5比4退響尾蛇止2連敗

鄧愷威重返大聯盟！　9月2日先發對洛磯

鄧愷威重返大聯盟！　9月2日先發對洛磯

山本由伸7局10K好投勝投飛走　讚新秀捕手「頭腦很好也很熱情」

山本由伸7局10K好投勝投飛走　讚新秀捕手「頭腦很好也很熱情」

王威晨連5戰敲安期待以上　平野惠一對黃韋盛守備「相撞」有話要說

王威晨連5戰敲安期待以上　平野惠一對黃韋盛守備「相撞」有話要說

張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

林立單場4安！激戰12局敲致勝安打　桃猿7：6險勝雄鷹

林立單場4安！激戰12局敲致勝安打　桃猿7：6險勝雄鷹

【遮住臉原地不動】老師生動教學遇到塵爆該怎麼辦

熱門新聞

鄧愷威大聯盟再登板！　明先發對洛磯隊

平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」　解釋為何只讓謝榮豪投一個打者

山本由伸7局飆10K、史密斯9下代打再見轟！　道奇5比4退響尾蛇止2連敗

鄧愷威重返大聯盟！　9月2日先發對洛磯

山本由伸7局10K好投勝投飛走　讚新秀捕手「頭腦很好也很熱情」

王威晨連5戰敲安期待以上　平野惠一對黃韋盛守備「相撞」有話要說

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威大聯盟再登板！明先發對洛磯隊

2平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」

3道奇5比4退響尾蛇止2連敗

4鄧愷威9月2日先發對洛磯！

5山本由伸盛讚新秀捕手

最新新聞

1喬科維奇直落3晉級美網8強

2陳傑憲代言廣告亮相！

3中華女排世界排名超車韓國升至亞洲第6

4台北戰神延攬陳世念入教練團

5湯普森挺AD是世代最佳大前鋒

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳愷佑漏接惹議？餅總認為是故意　林佳緯讚賞：他滿聰明的

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮　胡瓜感動開球...餅總加碼尬舞

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

王威晨單場3安奪MVP！賽後深情致敬「大師兄」林智勝

對戰張奕5成夯！　林佳緯再見安打曝陳傑憲暖心一句話

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366