賈吉賽季第43轟出爐！　追平貝拉躋身洋基全壘打榜前5傳奇行列

▲賈吉夯第43轟。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge）再度寫下隊史新頁。在1日對白襪的比賽中，賈吉轟出個人生涯358發全壘打，追平傳奇捕手貝拉（Yogi Berra），並列洋基隊史全壘打榜第5名；雖然球隊最終以2比3落敗，中斷7連勝，但賈吉的歷史性一轟，讓他與傳奇們並肩而立。

「尤吉打球的方式，他對這件條紋球衣的意義——你知道這對他來說，成為一名洋基有多重要，」賈吉說，「我也有同樣的感受，我很榮幸能穿上這件球衣，能在這份榜單上，真的很酷。」

比賽中，前洋基外野手陶奇曼（Mike Tauchman）在3局上演精彩跳接，沒收了史坦頓（Giancarlo Stanton）一發可能的兩分砲；八局時，洋基投手希爾（Tim Hill）則被白襪蘇薩（Lenyn Sosa）轟出致勝全壘打，成為比賽轉折點。

洋基的7連勝雖遭終止，但這段期間他們的氣勢強勁，面對國民與白襪兩支墊底球隊，過去8場比賽共以60比22壓制對手，先發投手群合計投出1.57防禦率（46局僅失8分）。

然而，接下來的挑戰將更為嚴峻。週二起，洋基將在休士頓展開為期12場的強碰之旅，先與太空人（75勝62敗）進行三連戰，隨後還要對上藍鳥（79勝58敗）、老虎（80勝58敗）與紅襪（76勝62敗）。

「已經進入最後關頭了，」賈吉表示，「我們想對上最強的球隊，尤其是在賽季末衝刺季後賽時，這就是關鍵，要看看我們真正的實力。」

值得一提的是，多名洋基球員搭乘包機前往德州時，還特別穿上牛仔靴與Stetson帽，以主題航班方式替關鍵系列戰暖身。

由於右前臂屈肌拉傷，賈吉8月多以指定打擊身份上陣，火力有限；不過，他在月底找回手感，連續2戰開轟。

這場比賽首局，他就從白襪左投培瑞茲（Martín Pérez）手中轟出本季第43轟；3局時，他又擊出擦中外野牆上緣的二壘安打，差點再度開轟，5局再補上一支安打，距離完全打擊僅差三壘打。

「他絕對正在回來，他會調整好的，」總教練布恩（Aaron Boone）說，「他會找到節奏，然後在某個時間點再度陷入火燙狀態。」

條紋軍先發投手吉爾（Luis Gil）繳出5.1局失2分內容，送出7次三振與2次保送；雖然2局遭連續二壘打失分，6局又被轟追平砲，但他在比賽中段連續解決10人，展現穩定壓制力。

「我們一直在加強的重點是進攻好球帶，搶下第一顆好球，」吉爾透過翻譯阿布瑞烏（Marlon Abreu）表示，「我覺得這對我幫助很大。」

賈吉目前358轟，追平貝拉，接下來他將挑戰迪馬喬（361轟）的第4名位置，前方還有魯斯（659）、曼托（536）與蓋瑞格（493）等傳奇殿堂級球星。

「這就是他應屬於的層級，」布恩讚道，「當他回到休息區時，我大喊了一聲『尤吉！』，憑藉他至今累積的成就，他確實贏得了與這些傳奇並列的資格，他是這個世代最傑出的球員之一。」

賈吉於2013年選秀首輪（第32順位）被洋基選中，他坦言自己沒有太多機會與貝拉相處，但從許多老將口中聽過許多故事。

「他是個特別的人，」賈吉回憶說，「很多老將都提過，他們最難忘的回憶之一，就是春訓時能與他聊天，聽他說故事，他總是面帶微笑。」

傳奇隊長基特（Derek Jeter）也曾分享過一段趣事，2009年洋基奪下世界大賽冠軍後，拿到個人生涯第5冠的基特，被擁有10枚冠軍戒指的貝拉迎接，後者舉起雙手提醒他才完成「一半」。

「十次世界大賽冠軍，真的很了不起，」賈吉說，「那正是我們所有人追逐的目標。」