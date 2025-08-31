張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

運動雲

記者楊舒帆／新北報導

統一獅31日靠著林安可適時安打攻下致勝分，借用新莊城堡橫掃悍將三連勝。賽後林安可主動邀請初登板的新秀張宥謙一同登上MVP舞台秀舞技，張宥謙笑說：「有安可在就很放心。」

▲張宥謙。（圖／統一獅提供）

▲張宥謙。（圖／統一獅提供）

談到初登板心得，張宥謙給自己90分，表示非常享受一軍氛圍。儘管比賽因雨延後90分鐘才開打，他重新熱身後仍不受影響。首局就演出三上三下，其中還三振張育成。他透露，完全依照捕手陳重羽的配球策略，直球控制力不錯，一直積極攻擊好球帶，「能對決強打並且三振，真的很開心，也讓自己更有信心。」

張宥謙首局表現亮眼，但第二局在兩出局後遭連續3支安打失分，他自嘲：「在二軍也常發生第一局很猛，接下來就下滑的情況。」他認為球速體感沒有太大落差，被敲安打不可避免，重點是專注對付下一名打者，不要糾結於前一打席。

他投完4局結束任務，用球68球，退場前投手教練羅錦龍握手對他說：「今天結束。」張宥謙坦言，其實心裡還想繼續投，但也理解自己在二軍先發近期球數並不多，能在一軍投超過60球已經很不錯。

至於與林安可同台共舞，他笑稱：「有他在就很安心，不管怎樣我都跳得比他好。」甚至還拉著林安可面對面互動，「希望他能認真跳，因為已經跳到第二首了。」

餅總透露，張宥謙有機會在下周再度先發。張宥謙則坦言，首要目標是提升變化球的犀利度，不能讓打者輕易碰到球，「要有三振能力才行。」

