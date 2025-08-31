平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」　解釋為何只讓謝榮豪投一個打者

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟31日在大巨蛋以10比7擊退味全龍，拿下2連勝，同時本週奪下4勝佳績；不過賽後總教練平野惠一仍保持嚴謹態度，直言球隊在大比分領先時仍屢次動用勝利組牛棚「必須避免」，並點名先發洋投黃博多「還有堆積如山的課題要解決」。

▲平野惠一。（圖／記者王真魚攝）



比賽末段，兄弟雖手握7分領先，但9局下半仍連續動用陳柏均、謝榮豪等4名投手才關門成功。對此平野表示：「那時候因為是7分差嘛，所以是讓陳柏均上場，本來希望他可以有個好表現，如果分差更小，壓力會更大；希望他下次能成功復仇，挽回顏面。」

至於僅讓謝榮豪面對一名打者就火速換投，平野直言：「為了贏球，所以做了這樣的決定，」他也強調，即使比賽出現波動，球隊靠著7、9局持續追加分數，才能確保勝局。

談到近期兩場比賽都在大比分領先情況下，最終仍動用勝利組牛棚，平野坦言：「這是我們要盡量避免的狀況。如果角色反轉，當我們大比分落後時，我們當然會希望逼出對方的勝利組。」

此役黃衫軍先發黃博多雖被敲12支安打，但僅失3分、繳出6.1局優質先發拿下勝投，但平野卻並未給予過度讚美，他說：「黃博多其實還有非常、非常多課題要解決。本來希望他能吃完第7局，也希望他不要因此而滿足，畢竟9月還有更重要的比賽，上半季我們就是差一點點錯過冠軍，希望他身為外籍戰力，能為球隊做出更多貢獻。」

至於洋投柯威士賽前已被註銷，平野確認剩下的4位洋將就是球隊最後決戰名單，「既然決定留下這四人，我們就是要相信他們，完成最後一個月的比賽。」