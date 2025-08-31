▲凱恩百場出賽紀念送2助攻 拜仁德甲3比2險勝奧格斯堡。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

德甲霸主拜仁慕尼黑31日凌晨在聯賽「巴伐利亞德比」中，作客成功以3比2險勝奧格斯堡，延續開季的完美狀態；這是本季拜仁繼奪下斯圖加特（貝肯鮑爾超級盃）、萊比錫（德甲）、威斯巴登（德國盃）後，所收穫的第4場勝利。

本場比賽中，格納布里（Serge Gnabry，28分鐘）、新援迪亞斯（Luis Díaz，45+4分鐘）與奧利塞（Michael Olise，48分鐘）先後破門，幫助拜仁取得3比0領先。

然而奧格斯堡並未束手就擒，雅基奇（Kristijan Jakić，53分鐘）與科米爾（Komur，76分鐘）相繼建功，比分縮小為2比3，但最終拜仁還是有驚無險帶走勝利。

本場比賽是凱恩為拜仁披甲的第100場正式比賽。雖然沒有進球，但他送出兩次助攻，展現球隊核心價值，拜仁全隊一致強調，他不只是進球機器，更以態度、拚勁與領導力，持續扮演團隊的關鍵角色。

「他（凱恩）對球隊極為重要，尤其是他領導全隊的方式，不論場上還是場下，他就是領袖。我很高興能與這樣的球員並肩作戰，」拜仁中場塔赫（Jonathan Tah）補充表示。

拜仁本賽季開局強勢，不僅4連勝（聯賽2連勝）氣勢如虹，更展現出團隊凝聚力。比賽結束後，球員們在客隊球迷區前的慶祝畫面，更凸顯出這支球隊的鬥志與目標，不僅僅是贏得一場比賽，而是準備好在新賽季走得更遠。