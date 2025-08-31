辛納四盤驚險逆轉沙波瓦羅夫　世界第一連贏9局闖美網16強

▲美網衛冕冠軍、義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

ATP世界排名第一的義大利名將辛納（Jannik Sinner）在2025美國網球公開賽上演精彩逆轉秀；31日凌晨於紐約亞瑟阿許球場，他在先丟一盤後強勢反撲，最終以5-7、6-4、6-3、6-3擊退加拿大單反名將沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），挺進男單第四輪。

Jannik Sinner turns on the jets and flies into the second week! pic.twitter.com/pSwvrCIEjT [廣告]請繼續往下閱讀... August 30, 2025

比賽初段，27號種子沙波瓦羅夫發揮亮眼，甚至在第3盤一度握有3比0領先優勢，還拿到4-0的破發點；然而關鍵時刻辛納頂住壓力，保發後展開一波9局連勝攻勢，徹底改變戰局，最終笑納勝利。

辛納賽後直言這場比賽極為艱辛：「今天是一場非常、非常艱難的比賽。我和Denis認識很久了，所以我知道必須打出很高的水準，我很高興自己能贏下來，他一開始打得非常好，而我只是盡力在心理上保持專注。」

Jannik Sinner wins the POINT OF TOURNAMENT against Denis Shapovalov at U.S. Open.



You sir are an alien.







pic.twitter.com/GSdsEYiSE0 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2025

這位24歲的義大利球王在前2輪僅丟11局，本場比賽則展現逆境下的抗壓能力，最終他贏下最後15局當中的12局，將硬地大滿貫的連勝紀錄推進至24場；同時，他也成為史上第4年輕能在4大滿貫都達成20場勝利的男子球員，僅次於納達爾（Rafael Nadal）、貝克（Boris Beckek）和喬科維奇（Novak Djokovic）。

「第2週完全不同，你會看到幕後的人變少了，這永遠是個好兆頭，代表我還留在賽場上，」接著辛納說道，他也期待與布勃利克（Alexander Bublik）的下一輪對決。

「比賽在身體和心理上都會變得越來越艱難，這裡對我來說當然是特別的地方，我的第一場大滿貫會內賽就是在這裡打的，而去年我也在這裡奪冠。」

Jannik Sinner wins a crucial deuce point and breaks Shapovalov in the third! pic.twitter.com/bNiMs17cCy — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025

沙波瓦羅夫雖在比賽開局表現搶眼，但全場送出多達9次雙發失誤，其中在第三盤第7局更單局3次失誤，直接讓辛納拿下關鍵破發，此役成為轉折點，也葬送了加拿大人的爆冷機會。

談到沙波瓦羅夫能夠帶來麻煩的原因，辛納在賽後記者會中表示：「（他）發球非常出色，壓迫感很強，還有，我也不是機器人。我有時候也會掙扎。」

他補充說：「今天我覺得自己狀態不錯，我打得很好，他也是。然後比賽就在那裡進行，正如我常說的，每次上場，我只希望自己準備充分；如果有這樣的感覺，踏上球場就會覺得安心，因為我相信自己的武器。不過另一方面，比賽總是與練習不同。」

Jannik Sinner becomes the fourth youngest man to record 20 wins at all four Slams after Rafael Nadal, Boris Becker, and Novak Djokovic. pic.twitter.com/ObwUGBfrNd — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025

辛納目前已累積本季34勝4負的驚人戰績，有望成為自「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）2008年以來，首位衛冕美網男單冠軍的球員，不過談到「衛冕」這個話題，他最後強調自己不會想太遠。

「我不會去想（衛冕冠軍），因為比賽就是一天一天打，」辛納說，「每天都會遇到新的對手，你只需要盡力打出最佳表現，要說能夠衛冕冠軍，這條路還很長。現在我可以說自己已經進入第二週，這已經是個很棒的成績，接下來再看看會發生什麼。」