再見林來瘋！林書豪15年生涯回顧　勇於追夢奪3冠締亞洲傳奇

▲新北國王奪冠，林書豪。（圖／TPBL提供）

▲林書豪今日宣布結束15年籃球生涯。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

擁有NBA冠軍戒、兩座台灣職籃冠軍的林書豪，今（31）日正式宣布退休，他15年職業生涯充滿傳奇色彩，從「哈佛小子」到2012年在NBA一夕成名，掀起轟動全球的「林來瘋」，再到2019年隨多倫多暴龍奪冠，之後返回亞洲打球，先後在中國CBA、台灣職籃延續影響力。他的故事，是勇於追夢最真實的註解。

哈佛資優生控衛的起點

林書豪1988年出生於美國加州，父母皆來自台灣。他高中時表現優異，卻因外貌與身材條件「不像典型籃球員」而被多數名校忽視，最終選擇學業與籃球並重的哈佛大學。

2009年，他在大四賽季對上全美強權康乃狄克大學的比賽攻下30分，創下個人大學生涯新高，雖然球隊落敗，卻讓外界看見這位「資優生控衛」的潛力。

首位台裔NBA球員（2010）

2010年NBA選秀落選後，林書豪靠夏季聯賽表現爭取到機會，與金州勇士簽下合約，成為史上首位父母來自台灣的NBA球員。這一步，為日後「林來瘋」奇蹟埋下伏筆。

魔術強森讚嘆林書豪的表現，可媲美前任MVP奈許。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術強森曾讚嘆林書豪的表現，可媲美前任MVP奈許。（圖／達志影像／美聯社）

「林來瘋」改寫歷史（2012）

2012年2月，林書豪在紐約尼克迎來爆發。5日對紐澤西籃網替補上陣36分鐘攻下25分、7助攻和5籃板，拉開「林來瘋」序幕。他在短短兩周連續率隊擊敗巫師、湖人、暴龍等勁旅。

2月11日，林書豪在麥迪遜花園廣場對決「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant），豪取38分率隊擊敗湖人；客場挑戰暴龍時，更在最後不到1秒命中三分絕殺，全場震撼。這些經典畫面，讓「林來瘋」成為NBA最具傳奇色彩的篇章之一。

林書豪肆虐湖人。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪在林來瘋時期對湖人狂砍38分。（圖／達志影像／美聯社）

林書豪創下歷史，成為NBA史上首位在生涯前5次先發，每場至少拿下20分並送出7次助攻的球員。他在職業生涯第3、4和5次先發時，累計分別得到89分、109分與136分，這3項數據都寫下自1976-77賽季ABA與NBA合併以來的新高紀錄。

在該年全明星賽前的12場比賽，林書豪繳出場均22.5分、8.7助攻的亮眼表現，帶領尼克打出9勝3負的佳績，不僅拯救尼克的賽季，更成為全球焦點。

後續歷練與NBA冠軍榮耀（2012-2019）

林書豪隨後轉戰火箭、湖人、黃蜂、籃網與老鷹，雖然未能再複製「林來瘋」神績，但以替補與先發控衛身分展現價值。

▲林書緯(左2)與父母一同見證二哥林書豪奪下NBA年度總冠軍。（圖／取自林書緯FB）

▲林書豪奪下NBA年度總冠軍，與家人共享榮耀。（圖／取自林書緯FB）

2019年，他效力暴龍期間雖非主力，仍隨隊奪下NBA總冠軍，成為史上第一位拿到NBA冠軍戒的亞裔美籍球員，生涯迎來最榮耀時刻。

在CBA人氣爆棚　先後披首鋼、龍獅戰袍（2019-2022）

告別NBA後，林書豪2019年夏天加盟CBA北京首鋼，以稅後年薪300萬美元簽約，該季他例行賽出戰39場，場均能砍22.3分、5.7籃板、5.6助攻、1.8抄截，不過，首鋼在季後賽4強止步。林書豪隨後在9月表態，自己仍懷抱重返NBA的夢想，再次返美追夢。

▲▼ CBA北京吉喆紀念活動，林書豪 。（圖／CFP）

▲林書豪效力北京首鋼，在中國人氣超高 。（圖／CFP）

2021年1月，林書豪依照NBA新條款加盟G聯盟球隊聖塔克魯茲勇士，例行賽首秀砍下18分、5助攻、3籃板、3抄截。不過自2月18日開始，他因背傷連續缺席5場比賽，最終他也沒能如願重返NBA舞台，該年6月選擇回鍋北京首鋼，2022年9月轉戰廣州龍獅，但年底就提前結束CBA賽季。

返台加盟鋼鐵人、轉戰新北國王聯手弟弟（2023-2025）

林書豪2023年1月加盟PLG高雄鋼鐵人，以華裔球員身分首度在台灣職籃登場。他首戰即繳出21分、6籃板、13助攻，追平聯盟助攻紀錄，之後再陸續刷新單場助攻新高，甚至單場轟下50分締造大三元。

整季19戰，他場均26.3分、8.5籃板、8.9助攻，雖因出賽場次不足無法爭奪MVP，但仍以6.26次助攻高居聯盟第一，奪下2022-23賽季助攻王。

▲鋼鐵人林書豪，夢想家麥卡洛、吳永盛。（圖／PLG提供）

▲林書豪返台後加盟高雄鋼鐵人。（圖／PLG提供）

2023年9月，林書豪轉戰新北國王，與弟弟林書緯同隊。他在2023-24賽季展現穩定貢獻，並在總冠軍系列賽助隊以4比1擊退桃園領航猿，奪下生涯第2座冠軍。

隔年續約後，他在TPBL舞台再度迎來巔峰，連續多月獲選單月MVP，最終繳出場均17.4分、3.9籃板、4助攻，勇奪2024-25賽季MVP、年度第一隊與防守第一隊，並在總冠軍戰帶領國王以4比3擊敗高雄海神，封王之餘更抱回總冠軍賽MVP，將生涯冠軍數推進到3座。

▲新北國王奪冠，林書豪。（圖／TPBL提供）

▲林書豪今年率新北國王贏得TPBL冠軍。（圖／TPBL提供）

正式宣布退休　留下永恆精神

林書豪8月31日在社群媒體宣布退休，坦言這是他人生最難的決定，「我永遠會懷念在你們面前打球的每個時刻，但我們所共同擁有的，遠超過籃球。」

新北國王總經理毛加恩也感性致意，「書豪帶給球隊的不只是數據和勝利，更是那份堅持與團隊精神。他用行動告訴大傢什麼是真正的職業態度。」

▲新北國王總冠軍封王遊行1日登場，喊話要拚隊史三連冠。（圖／新北國王提供）

▲林書豪與林書緯攜手贏得2座總冠軍。（圖／新北國王提供）

林書豪退休NBALinsanity新北國王CBA台灣籃球

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

