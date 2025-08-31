運動雲

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

▲新北國王奪冠，林書豪。（圖／TPBL提供）

▲林書豪宣佈退休，結束15年職業生涯。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

林書豪今（31日）透過社群媒體宣布正式退休，結束15年的職業生涯。他最後一個東家新北國王第一時間發聲明表達感謝，肯定他自2023年加盟以來，不僅提升球隊戰力，更用專業與無私精神深深影響團隊文化。總經理毛加恩感性表示，「書豪帶給球隊的不只是數據和勝利，更是那份堅持與團隊精神。」

林書豪2023年9月加入新北國王，完成與弟弟林書緯同場作戰的終極夢想，幫助國王在PLG、TPBL都各拿下1座總冠軍。他場上用經驗與拚勁扮演領袖角色，場下則以榜樣態度感染隊友。他不只幫助球隊邁向冠軍，還讓無數球迷見證屬於籃球的感動。球團感謝他帶給新北市的榮耀，並強調他的精神將長存在球隊文化之中。

▲國王林書豪、沃許本、奧帝、王文祥，海神威勝、蘇文儒。（圖／TPBL提供）

▲林書豪效力新北國王期間，不僅提升戰力，更深深影響球隊文化。（圖／TPBL提供）

毛加恩進一步指出，林書豪用行動詮釋何謂真正的職業態度，「這些將持續留在國王。我們很榮幸這段時間有他的付出與陪伴，也祝福他在接下來的生活篇章一切順利，永遠帶著這份熱情與堅持前進。」

對球迷而言，林書豪不只是場上的明星，更是勇敢追夢的象徵。如今正式告別賽場，他留給新北國王和台灣籃壇的價值，遠遠超越勝負與數據。

以下為新北國王聲明全文

林書豪稍早透過個人社群宣布將正式結束 15 年職業球員生涯。新北國王也對此表達敬意與感謝。自 2023 年加盟以來，林書豪不僅以豐富的經驗和持續成長的表現提升球隊戰力，更以專業、努力與無私的精神，深深影響了隊友與整個球隊文化。他在場上的領導力與場下的榜樣態度，成為國王邁向冠軍的重要推手。

他帶給球迷許多難忘的輝煌時刻，也與新北市一同創造屬於這座城市的榮耀。他讓國王在追逐冠軍的旅程中更完整，也讓無數球迷見證了籃球的感動與價值。

新北國王總經理毛加恩表示：「書豪帶給球隊的不只是數據和勝利，更是那份堅持與團隊精神。他用行動告訴大家什麼是真正的職業態度，這些將持續留在國王。我們很榮幸這段時間有他的付出與陪伴，也祝福他在接下來的生活篇章中一切順利，永遠帶著這份熱情與堅持前進。」

