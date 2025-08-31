葉辰昊4局無失分、蔡凱威猛打　中信科大5局灌4分擊敗臺東大學

▲中信科大。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）

實習記者蘇嘉偉／桃園報導

中信科大與臺東大學今（30）日在桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽對決，前4局雙方先發投手皆力保不失分，但戰局於第5局出現轉折，中信科大單局灌進4分，最終以4比1收下勝利。

本場比賽前4局雙方先發投手皆無失分，表現出色。中信科大先發投手葉辰昊主投4局無失分，送出1次三振；臺東大學先發投手邱承葦前4局也無失分，但第5局續投風雲變色。

比賽5局上，中信科大張竣奕、江連柏連續敲安，臺東大學出現失誤後，蔡凱威敲出帶有打點安打，後續中信科大再出現保送串聯安打，單局攻下4分。

6局下臺東大學反攻，林浩震擊出二壘安打，尹蓋·法拉斯選到保送，余政陽再敲安得到1分，可惜追分力度不夠，終場1比4惜敗給中信科大。

賽後中信科大教練談到致勝的4分大局，他表示，「前半段比賽的時候，我們都打出飛球，安打機率相對地比較低。」他接著說，「但這局先有了保送，之後能確實執行戰術，加上都把球打平、打紮實，讓對手不好守備。」進而製造了關鍵一局。

除了順利得分，教練點名先發投手葉辰昊也是致勝關鍵，「他今天其實壞球很多，但他的解決能力很好，壘上有人或隊友失誤的時候，他不會慌張，反而會穩定下來投球，幫助球隊不掉分。」

中信科大打線亮點來自第2棒蔡凱威，他單場擊出3支安打，教練表示蔡凱威的特點是「強心臟」，且因為隊內目前多數都是1年級球員，他的適時挺身而出，剛好能給隊友做借鏡。

教練最後坦言，比賽仍有些小細節能再做更完美，「我們的跑壘觀念差了一點，像今天有一個2出局、二壘有人，跑者沒有在擊球瞬間就起跑，這可能最後就喪失了1分。」