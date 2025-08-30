運動雲

林佳緯「新莊獅吼宮」再見安打！獅隊3連勝　悍將苦吞6連敗

▲陳傑憲、林佳緯。（圖／統一獅提供）

▲林佳緯。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／新北報導

統一獅30日移師新莊「獅吼宮」，吸引10189位觀眾進場，內野座位完售。兩隊激戰到9局下，林佳緯敲出再見安打，統一獅3連勝、悍將6連敗。

悍將賽前經歷5連敗，打線大搬風，申皓瑋睽違3年扛開路先鋒，轟出生涯首支首打席全壘打，為團隊打出氣勢。林澤彬、張育成接連安打，范國宸高飛犧牲打再下一城。

獅隊1局下馬上展開反攻，林佳緯安打，陳鏞基保送，林安可轟3分砲，一棒超前比數，隨後胡金龍、潘傑楷掃出安打，胡金龍利用捕手傳球失誤攻下分數，取得4比0領先。

獅隊洋投奧德銳在831前終戰充滿考驗，在首局掉分後，第2局短暫回穩演出3上3下，但第3、4局都讓對方攻佔得點圈後，驚險解危。最終投完4局退場，用了80球，包含51顆好球，被敲5支安打，包含1轟，失2分，奪4次三振。

悍將先發左投陳仕朋主投6局，被敲7安打包含1轟，失4分有3分責失。悍將7局上由林澤彬選到保送，張育成轟出兩分砲，扳平比數為4比4。8局上董子恩敲出左外野飛球，陳傑憲奮力接球，不過裁判認定為落地安打，獅隊一度提出挑戰，不過仍維持原判。隨後獅隊故意保送代打張進德，再連解決戴培峰、陳愷佑，沒有失分。

8局下李吳永勤三振林安可，曾峻岳登板連飆2K，兩隊繼續以4比4僵持不下。9局下張奕登板，朱迦恩代打建功掃出安打，林泓弦適時擊出安打，攻佔一、三壘，林佳緯掃出再見安打。

關鍵字： 中職統一獅悍將棒球新莊

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

投得好卻未必會留？布雷克50勝加分　林岳平：該精進的時候到了

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

兄弟二軍投手球季中隨台壽霸龍參加海岸交流賽　球團：累積經驗

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

味全龍宣布簽7名新秀！大聯盟資歷黃暐傑領銜　第8輪體檢未過

兄弟2023首輪林暉盛迎來一軍首先發　平野惠一：這是他的機會

