運動雲

>

歡迎來到表演舞台！湯森爆冷淘汰俄國天才少女　6年後再度挺進美網16強

▲美國好手湯森（Taylor Townsend）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國好手湯森（Taylor Townsend）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

6年前在亞瑟‧艾許球場上演「哈勒普爆冷事件」後，美國好手湯森（Taylor Townsend）再度締造驚奇；她於美網第3輪以7-5、6-2擊敗世界排名第5的俄羅斯天才少女安德烈耶娃（Mirra Andreeva），職業生涯第2次躋身美網第4輪。

湯森目前在WTA世界排名上比安德烈耶娃低了134名，但她30日上午在座無虛席的亞瑟‧艾許球場靠著不斷前壓進攻與穩健發球，僅用76分鐘就收穫職涯第3場Top 10勝利，這也是她睽違2年多的首勝。

比賽結束後，兩人僅是快速點手，未見爭執；湯森在場上受訪時直言：「天啊，感覺真好，我只想說：歡迎來到表演舞台。」

現年29歲的湯森更為人熟知的是雙打成績，她現為世界第1，並與辛妮雅科娃（Katerina Siniakova）搭檔贏得今年澳網女雙冠軍，不過早在2019年，她就在美網擊敗哈勒普，首度闖進第4輪；當年她最終輸給安德列斯庫（Bianca Andreescu），後者更一路摘冠。

今年夏天，湯森的單打表現亦漸入佳境：華盛頓站以資格賽之姿打進8強、辛辛那提站闖進第3輪，如今在紐約則連斬魯茲奇（Antonia Ruzic）、25號種子奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko），今天再度擊退種子球員。

她坦言此次的心境與2019年大不相同：「2019年時，我覺得自己還在爬坡，努力突破瓶頸，那場對哈勒普的比賽是個轉折點，讓我感覺自己終於被肯定。」

「但這次完全不同，我不是在尋找答案，而是知道答案就在我心裡，我對自己充滿信心，確信自己的執行方式；無論球出界還是掛網，都不重要，我就是持續前進，我已經不是 2019 年的那個人了，這次展現的就是完全不同的自己，」湯森接著說。

晉級第4輪後，湯森將遭遇2屆大滿貫冠軍卡雷茲科娃（Barbora Krejcikova），後者在三盤逆轉10號種子納瓦羅（Emma Navarro）。

兩人在雙打場上互為勁敵：2022年美網女雙決賽，卡雷茲科娃/辛妮雅科娃擊敗湯森/麥克納利（Caty McNally）；雙打交手紀錄卡雷茲科娃以 4-1領先，不過單打兩人只在2017年澳洲勞塞斯頓ITF W60 交手一次，卡雷茲科娃三盤獲勝。

就在第三輪前，湯森與奧斯塔彭科在賽後網前爆發口角，對方激動質問她的行為與人格，對此湯森選擇高姿態回應：「我這邊沒有任何敵意，這就是競爭，人輸球會不高興，但你不能侮辱我，尤其是當我全程保持尊重。如果我尊重你，我也希望得到尊重。」

而在擊敗安德烈耶娃後，她強調自己已將事件拋諸腦後：「隔天我還有雙打比賽，所以我必須馬上回到狀態，我不會讓外界的戲劇化影響我在場上的目標，只要踏進場內，外界一切都不重要。」

「回到飯店後我就對自己說，好，結束了。把手機放下並設為勿擾，等到早上再打開，比賽時間一到，就專注完成任務，這才是專業。」

這已是本屆美網第3起運動精神爭議事件。梅迪維夫（Daniil Medvedev）因首輪輸球後的不當行為與摔拍，被罰款42500美元；西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）則因不滿奧特邁爾（Daniel Altmaier）的下手發球而在場上爭執。

賽後，湯森也感謝教練威廉斯（John Williams）與4歲兒子奧布瑞（Adyn Aubrey），並對在奧斯塔彭科事件後48小時力挺她的支持者表達感激：「這已經不只是關於我個人，這關乎訊息、關乎代表性。今晚你們看到的是真正的湯森，工作還沒完成，我們會繼續保持專注。」

關鍵字： 美國網球公開賽WTA

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

投得好卻未必會留？布雷克50勝加分　林岳平：該精進的時候到了

投得好卻未必會留？布雷克50勝加分　林岳平：該精進的時候到了

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

兄弟二軍投手球季中隨台壽霸龍參加海岸交流賽　球團：累積經驗

兄弟二軍投手球季中隨台壽霸龍參加海岸交流賽　球團：累積經驗

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

味全龍宣布簽7名新秀！大聯盟資歷黃暐傑領銜　第8輪體檢未過

味全龍宣布簽7名新秀！大聯盟資歷黃暐傑領銜　第8輪體檢未過

兄弟2023首輪林暉盛迎來一軍首先發　平野惠一：這是他的機會

兄弟2023首輪林暉盛迎來一軍首先發　平野惠一：這是他的機會

【這一幕太暖了】熱心男跳水溝救出被困羊寶寶

熱門新聞

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

投得好卻未必會留？布雷克50勝加分　林岳平：該精進的時候到了

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1莊家揭露發現下注者是水原非大谷過程

2貝茲爆料道奇修羅場

3NBA雷納德現身桃園巨蛋　說台語打給厚

4布雷克投得好卻未必會留？

5平野惠一談柯威士狀況

最新新聞

1林暉盛生涯首勝開心又興奮

2平野惠一強調與岳東華「挑戰默契」待加強

3平野惠一：林暉盛敢攻內角是最大進步

41對1單挑吃掉雷納德　林信寬：蠻爽的

5對戰張奕5成夯！林佳緯再見安打曝陳傑憲暖心一句話

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

平野肯定岳東華攻守幫大忙　重話點名謝榮豪

燈光亂閃3分鐘！羅戈一度擔心受影響　感謝岳東華攻守相挺

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

李珠珢「聖誕裝＋吊帶絲襪」 性感辣跳中場舞大放福利！

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366