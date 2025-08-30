歡迎來到表演舞台！湯森爆冷淘汰俄國天才少女　6年後再度挺進美網16強

▲美國好手湯森（Taylor Townsend）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

6年前在亞瑟‧艾許球場上演「哈勒普爆冷事件」後，美國好手湯森（Taylor Townsend）再度締造驚奇；她於美網第3輪以7-5、6-2擊敗世界排名第5的俄羅斯天才少女安德烈耶娃（Mirra Andreeva），職業生涯第2次躋身美網第4輪。

A brilliant performance from Taylor Townsend! pic.twitter.com/UzhqcR7lys [廣告]請繼續往下閱讀... August 30, 2025

湯森目前在WTA世界排名上比安德烈耶娃低了134名，但她30日上午在座無虛席的亞瑟‧艾許球場靠著不斷前壓進攻與穩健發球，僅用76分鐘就收穫職涯第3場Top 10勝利，這也是她睽違2年多的首勝。

比賽結束後，兩人僅是快速點手，未見爭執；湯森在場上受訪時直言：「天啊，感覺真好，我只想說：歡迎來到表演舞台。」

Let ‘em know Tay @TaylorTownsend reaches the Round of 16 in New York for the first time since 2019 after defeating Andreeva 7-5, 6-2.#USOpen pic.twitter.com/Ab1eisJgKj — wta (@WTA) August 30, 2025

現年29歲的湯森更為人熟知的是雙打成績，她現為世界第1，並與辛妮雅科娃（Katerina Siniakova）搭檔贏得今年澳網女雙冠軍，不過早在2019年，她就在美網擊敗哈勒普，首度闖進第4輪；當年她最終輸給安德列斯庫（Bianca Andreescu），後者更一路摘冠。

今年夏天，湯森的單打表現亦漸入佳境：華盛頓站以資格賽之姿打進8強、辛辛那提站闖進第3輪，如今在紐約則連斬魯茲奇（Antonia Ruzic）、25號種子奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko），今天再度擊退種子球員。

You do not want to face Taylor Townsend inside Arthur Ashe Stadium pic.twitter.com/KTaLP92AQD — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025

她坦言此次的心境與2019年大不相同：「2019年時，我覺得自己還在爬坡，努力突破瓶頸，那場對哈勒普的比賽是個轉折點，讓我感覺自己終於被肯定。」

「但這次完全不同，我不是在尋找答案，而是知道答案就在我心裡，我對自己充滿信心，確信自己的執行方式；無論球出界還是掛網，都不重要，我就是持續前進，我已經不是 2019 年的那個人了，這次展現的就是完全不同的自己，」湯森接著說。

AMERICAN TAYLOR TOWNSEND UPSETS NO. 5 MIRRA ANDREEVA AT THE US OPEN ???????? pic.twitter.com/FOdUiM6pb9 — SportsCenter (@SportsCenter) August 30, 2025

晉級第4輪後，湯森將遭遇2屆大滿貫冠軍卡雷茲科娃（Barbora Krejcikova），後者在三盤逆轉10號種子納瓦羅（Emma Navarro）。

兩人在雙打場上互為勁敵：2022年美網女雙決賽，卡雷茲科娃/辛妮雅科娃擊敗湯森/麥克納利（Caty McNally）；雙打交手紀錄卡雷茲科娃以 4-1領先，不過單打兩人只在2017年澳洲勞塞斯頓ITF W60 交手一次，卡雷茲科娃三盤獲勝。

就在第三輪前，湯森與奧斯塔彭科在賽後網前爆發口角，對方激動質問她的行為與人格，對此湯森選擇高姿態回應：「我這邊沒有任何敵意，這就是競爭，人輸球會不高興，但你不能侮辱我，尤其是當我全程保持尊重。如果我尊重你，我也希望得到尊重。」

而在擊敗安德烈耶娃後，她強調自己已將事件拋諸腦後：「隔天我還有雙打比賽，所以我必須馬上回到狀態，我不會讓外界的戲劇化影響我在場上的目標，只要踏進場內，外界一切都不重要。」

「回到飯店後我就對自己說，好，結束了。把手機放下並設為勿擾，等到早上再打開，比賽時間一到，就專注完成任務，這才是專業。」

Taylor Townsend after beating Mirra Andreeva at U.S. Open



“I wanna say thank you to everyone who supported me the last 48 hours. It’s bigger than me. It’s about the message and representation. You guys saw the real Taylor Townsend tonight.”



pic.twitter.com/wXcWxOWSPK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2025

這已是本屆美網第3起運動精神爭議事件。梅迪維夫（Daniil Medvedev）因首輪輸球後的不當行為與摔拍，被罰款42500美元；西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）則因不滿奧特邁爾（Daniel Altmaier）的下手發球而在場上爭執。

賽後，湯森也感謝教練威廉斯（John Williams）與4歲兒子奧布瑞（Adyn Aubrey），並對在奧斯塔彭科事件後48小時力挺她的支持者表達感激：「這已經不只是關於我個人，這關乎訊息、關乎代表性。今晚你們看到的是真正的湯森，工作還沒完成，我們會繼續保持專注。」