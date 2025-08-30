▲謝爾頓肩傷「生涯最痛」退賽 馬納里諾生涯首度闖進美網16強。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

美國網球發球悍將謝爾頓（Ben Shelton）在美網第3輪迎戰法國老將馬納里諾（Adrian Mannarino）時，因左肩出現劇烈疼痛，最終在盤數2比2時選擇退賽，結束了他的紐約征途。

謝爾頓在第3盤奮力拿下盤末點後，雖一度摔倒，但仍以氣勢將比數帶到2比1領先。然而第4盤開局時，他的左肩開始出現劇烈疼痛，雖然在救下一個破發點後仍保住發球局，但隨後在第3分時不得不申請醫療暫停，並向場邊父親兼教練布萊恩.謝爾頓（Bryan Shelton）示意狀況不佳。

這位22歲的美國小將賽後坦言：「這是我人生中感受到最痛的一次，我以前從未退賽過，我不是那種能打就會放棄的人，」他也補充：「通常不管是生病或受傷，我都會找到方法繼續比賽，但這次的感覺完全不同，真的很難熬。」

雖然他試圖透過切削正拍來減輕負擔，但每當嘗試打出上旋正拍時，痛苦表情幾乎掩飾不住，比賽最終以3-6、6-3、6-4、4-6結束，謝爾頓在第4盤後退賽。

面對這突如其來的轉折，馬納里諾在場邊訪問中表示：「當他開始感覺到疼痛時，其實是領先的，老實說，他可能會贏下這場比賽，這對他來說很不幸，對我則是幸運；我現在其實不太知道要說什麼，很高興能晉級，但當然祝福他一切順利。」

這是37歲的馬納里諾生涯首度闖進美網第4輪，他將在下一輪與20號種子萊日赫卡（Jiri Lehecka）交鋒。

馬納里諾還幽默補充：「我只是努力而已……我已經37歲了，卻是第一次靠著『上廁所』回來後贏球，比賽總是有新鮮事發生，我就是享受場上的時光，希望能再延續一段。」

他更直言這場比賽相當精彩：「我在場上打得很開心，有很多又長又精彩的回合，我輸了一些、贏了一些，但真的很酷；他打得非常好，他今年夏天一開始就狠狠擊敗過我，但今天這場真的很棒，即使我落後，我仍然享受這比賽。」

雖然賽後神情失落，但謝爾頓並未抱怨太多，他說：「我有很多值得感恩的地方，我的人生很幸運，上帝賜給我許多祝福與天賦。這樣的小挫折，雖然很痛，但其實我打得很好，狀態佳、自信滿滿，對於自己在場上的表現和比賽方式，我很開心。」

他補充道：「你不會聽到我在抱怨，因為我能在這麼短的時間在這項運動裡達成這麼多，身邊還有這些人陪伴，真的很幸運。」

謝爾頓本賽季表現亮眼，剛在多倫多拿下生涯首座ATP千分大師賽冠軍，並且在澳網闖進4強、溫網打進8強、法網進入第4輪。這次美網，他原本有機會在八強挑戰世界名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

目前謝爾頓在ATP都靈年終總決賽積分榜暫居第4，持續努力爭取首次參賽資格。他最後強調：「即使今天是個小挫折，我還是很感恩，今年夏天我取得很多成就，有太多值得感謝的事。」