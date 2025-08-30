U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

▲U18中華隊到沖繩練習賽。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U18中華隊移師沖繩備戰世界盃青棒賽，30日與日本社會人球隊沖繩電力交手，第4局遭到逆襲，最終以3比5落敗，苦吞二連敗。

中華隊由劉任右先發，首局遭到3支安打狙擊，加上單局2次保送，失3分陷入落後。第2局再次面對得點圈危機，他飆出三振脫困。

中華隊打線前兩局遭到壓制，3局上展開反攻。許書誠選到保送上壘，楊才鋒靠對方三壘手失誤上壘，兩出局後李楷棋、張乙安、吳承皓、江庭毅連續4支安打，一口氣攻下3分。4局上許書誠、曾聖恩再連續敲安，可惜未能再添分數。

劉任右先發投2局退場，第3局由賴謙凡接替，雖然投出兩次保送，但仍壓制住對手沒有失分。不過4局下再度遭到3支安打狙擊，其中包含1發陽春砲，失掉2分，隨後換上林珺希止血；蘇嵐鴻後援1局無失分。中華隊全場敲出9支安打，其中李楷棋、吳承皓各貢獻2安。

中華隊29日以7比12不敵日本社會人球隊Enagic，30日又輸給沖繩電力，31日將休息一天並安排參訪行程。9月1日起，將再對上大開發以及U18美國隊，合計進行4場比賽，把握機會以賽代訓。

▲U18中華隊到沖繩練習賽，中華民國棒球協會理事張廖萬山代辜仲諒理事長發放勉勵金。（圖／中華棒協提供）