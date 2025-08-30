運動雲

羅伯斯狠批道奇「整晚都無法有效組織攻勢」　大讚響尾蛇先發投手

▲▼道奇總教練羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯狠批道奇。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇今（30）日在主場以0比3不敵亞利桑那響尾蛇，本季第7度遭完封，中止4連勝。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後直言，球隊「整晚都無法有效組織攻勢」，並對對方先發投手蓋倫（Zac Gallen）的精采表現表示敬意。

大谷翔平此役擔任第1棒、指定打擊，3打數1安打1保送，連3場敲安。首打席他選到保送，次打席則敲出一壘內野安打，不過道奇整場攻勢零星，全場僅擊出3支安打，未能有效支援先發左投史奈爾（Blake Snell），後者5.1局失3分，吞下本季第3敗。

羅伯斯賽後表示，「對方的蓋倫是長期表現穩定的好投手，今晚他用很多伸卡球，搭配變化球巧妙的節奏，讓我們打者難以捉摸。」

他接著說，「我認為史奈爾表現也不差，只是被對手打出關鍵一擊，我們整晚都無法有效組織攻勢，現在只能把這場比賽放下，集中面對明天先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），我們會由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）登板爭取系列賽勝利。」

他進一步補充，「像今晚這樣表現平庸的比賽已經有一段時間沒看到了，可能和休兵日結束的節奏有關，但我們依然得對蓋倫展現尊重。遺憾的是，我們沒能打出這段時間以來那種高品質的打席內容。」

蓋倫此役主投6局僅被敲2安無失分，送出8次三振，收下本季第10勝，連續4年達成雙位數勝投。另外，他對戰大谷的成績為10打數被敲2安，未被擊出過全壘打。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平羅伯斯

