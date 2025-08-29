記者胡冠辰／新莊報導

統一7-ELEVEN獅8月最後一場星光女孩秀，29日於新莊棒球場展開，由韓援文慧真與安惠志帶來精彩演出，安惠志的舞蹈表演與文慧真獻唱日文歌曲，給予球迷與眾不同的星光女孩秀。



首先登場的是安惠志的「大寶貝的可愛爆擊」，選擇YENA的「NEMONEMO」，可愛的音樂旋律加上俏皮的動作，身穿格子裙，搭配丸子頭，讓台下球迷完全被可愛爆擊，安惠志說：「上次在新莊表演是走性感路線，這次想呈現可愛的那一面，所以選擇比較可愛的曲風，希望大家喜歡今天的表演。」



▲可愛爆擊＋動漫魂！ 安惠志萌舞、文慧真開嗓嗨翻新莊球場。（圖／統一獅提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然這次是安惠志第三次solo演出，不過對她而言每次都是全新的表演，準備與表演過程都十分緊張，她也謝謝球迷的支持和鼓勵，無論在簽名會或是表演時都有收到球迷的加油。



▲可愛爆擊＋動漫魂！ 安惠志萌舞、文慧真開嗓嗨翻新莊球場。（圖／統一獅提供）



文慧真裝扮成動漫角色，一出場就受到熱烈歡迎，她演唱日本動漫「進擊的巨人」主題曲，甜美歌聲讓球迷如癡如醉，更喊出知名台詞、擺出招牌動作，燃燒全體球迷熱血的動漫魂，許多球迷也跟著比動作及喊台詞。文慧真表示，因為她本身就很喜歡動漫，恰巧能藉此機會套入個人表演。



文慧真更提及，台灣啦啦隊中的韓援，似乎還沒有人cosplay表演過，希望自己能成為第一個，其次是因為膝蓋傷勢關係，加上自己也對唱歌比較有自信，所以在這次星光女孩秀選擇表演唱歌而非跳舞，也讓球迷看到不同的文慧真。