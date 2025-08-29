▲美網爆出火藥味！西西帕斯輸球怒言「下次別怪我打你」 奧特邁爾笑到最後。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2025美國網球公開賽傳出驚人冷門，德國選手奧特邁爾（Daniel Altmaier）29日上午在Grandstand球場經過4小時21分鐘的五盤激戰，以7-6（5）、1比6、4比6、6比3、7比5爆冷擊敗26號種子、「希臘男神」西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），首度闖進美網第3輪。

比賽一開始，西西帕斯在首盤搶7曾經以5-4領先，但卻連丟3分拱手送盤。隨後他申請場外醫療暫停，並在第2盤回到場上後連贏4局扳平戰局，第3盤更趁勢反超。

然而，26歲的奧特邁爾拒絕放棄，他在第4盤找回節奏，將比賽逼入決勝盤。關鍵時刻，西西帕斯在5比4領先時握有賽末點，卻遭對手以大力正拍救回，最終他在關鍵發球局連送2記雙發失誤及一記鬆散的正拍，勝利天秤至此完全導向奧特邁爾，奧特邁爾成功保發後，順利拿下這場精彩的逆轉勝。

比賽中，奧特邁爾數度使用下手發球打亂節奏，這一合法但罕見的戰術引來西西帕斯極大不滿，比賽結束後握手時，西西帕斯當場出言警告：「下次別怪我打你，OK？我只是說，如果你用下手發球的話。」

現場觀眾隨即報以噓聲，而奧特邁爾舉手退開，不願與之爭辯。

隨後奧特邁爾在場上訪問中表示：「很難立即形容自己的感受，老實說，這是一種大解脫，我只是試著專注在比賽裡，網球是一種你腦中總有另一個聲音的運動，更多時候是和自己對抗。身體會說：啊，你已經撐不住了！，但心臟告訴我：不，我會挺下去！這是一場不斷的內心戰鬥。」

他補充說：「這些就是我打網球的理由，很難形容這種感受，這兩場比賽都很艱難，但給了我寶貴的經驗，我的夢想是贏得大滿貫，我必須保持冷靜並在兩週內維持最佳狀態。」

奧特邁爾下一輪將迎戰8號種子、澳洲名將德米瑙爾（Alex de Minaur），後者在17號球場以6-2、6-4、6-2擊敗日本資格賽選手望月慎太郎（Shintaro Mochizuki）。

27歲的西西帕斯原本渴望自四月巴塞隆納公開賽擊敗美國選手科達（Sebastian Korda）與奧佩爾卡（Reilly Opelka）以來，再度拿下連勝，同時也希望自2024年法網8強以來，再次在大滿貫連贏2場，但最終功敗垂成；今年也是西西帕斯2017年以來，首次一個賽季完全無緣大滿貫第3輪。