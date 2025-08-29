運動雲

鎛銳曝多年前就有中職球隊接觸　林智勝主動打招呼還誇身材好

▲▼味全龍新洋投鎛銳。（圖／味全龍提供）

▲味全龍新洋投鎛銳。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍29日新洋投鎛銳隨隊升上一軍，林智勝主動向他打招呼，還誇他身材壯碩像野手，鎛銳笑回自己其實非常愛吃美食。

鎛銳今年在墨西哥聯盟出賽19場，其中18場為先發，戰績7勝4敗，防禦率6.22。談到來台發展的契機，他透露：「其實多年前就有中職球隊接觸過，但當時合約條件不符合需求，而且我還想再拚大聯盟。今年經紀人建議來台發展，合約條件也符合需求，很開心能與龍聖、鋼龍同隊，以前在小聯盟時就曾和他們當過隊友。」此外，他與兄弟洋投柯威士與桃猿魔神樂同一間經紀公司，也已經向他們探聽中職環境。

由於剛結束墨西哥球季，因此保持不錯的手感。鎛銳說：「結束墨西哥賽季後，回家一趟就來台灣，沒有空窗期，也已經在二軍出賽過。只要球隊需要人手，我隨時都準備好，就算沒有上場，也會在場邊學習。」

團隊練習前林智勝主動上前問候，鎛銳說：「大家都知道他是誰，很感謝像他這樣等級的球員來關心我，讓我感受到球隊的熱情，大家都很樂意幫助，也很歡迎我。」聽聞林智勝稱讚他壯碩，很像野手的身材，鎛銳笑著回應：「很感謝球員誇獎我身材好，我一直想維持體態，但其實我非常愛吃美食。」

他曾是2023年經典賽墨西哥一員，在四強賽不敵日本無緣挑戰冠軍戰，鎛銳表示，「現在半夜回想起那場比賽很是很想哭，因為距離冠軍很近。」

關鍵字： 味全龍新洋投鎛銳林智勝墨西哥联盟

【慘遭夾擊】台2線連環追撞車禍！　1命危2傷搶救中

