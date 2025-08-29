江昱澄桃園盃5局好投　麻吉是雄鷹新秀許承恩、把黃子鵬當榜樣

▲萬能科大棒球隊。（圖／翻攝自Instagram／vnubaseballteam）

實習記者蘇嘉偉 / 桃園報導

江昱澄今（29）日在桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽迎來身披萬能科大戰袍初登板，順利率隊奪勝。賽後他直言比賽強度相較以往有明顯提升，且透露自己與台鋼雄鷹許承恩是麻吉，樂天桃猿黃子鵬則是想效仿的目標。

萬能科大先發投手江昱澄本場主投5局用65球，被擊出4支安打，送出1次三振，失3分。談到本場自己的表現，江昱澄短評還行，隨後表示，「壞球跟保送還可以再少一點。」

大一的江昱澄本場迎來加入萬能科大的初登板，揮別高中棒球，邁入大學階段的他，坦言強度上升蠻多，「丟起來比較有壓力。」

5局上，台灣中油江宗駿代打上場挨觸身，黃秉森代打擊出二壘安打，隨後發動雙盜壘，三壘跑者成功盜回本壘得分，王維辰隨後擊出1分打點安打，江昱澄單局失掉2分，賽後他表示對這局印象深刻，「知道自己投太高了，都會被打。」

中華職棒台鋼雄鷹2025年第7輪選進的新兵許承恩，是江昱澄的知心好友，江昱澄透露，自己與許承恩不只交流球技，「私底下什麼都會聊，隨性聊。」他也表示，自己最欣賞的球星是效力樂天桃猿的下勾投手黃子鵬，「我覺得他很值得學習，各方面都不錯。」

最後他也感謝萬能科大的隊友們，「我被打的時候，隊友在下半局就馬上幫我討回來，很謝謝他們。」