兄弟聯名讀賣巨人！PS桃子合體啦啦隊應援　傳奇投手來台開球

▲中信兄弟聯名讀賣巨人。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

今年球季最受矚目的台日職棒跨國合作——中信兄弟與讀賣巨人，將首度攜手舉辦聯名主題日！活動將於9月6日至7日在臺中洲際棒球場熱血登場。屆時不僅有讀賣巨人啦啦隊 VENUS 與超人氣吉祥物 GIABBIT 現身，還將結合日本經典應援歌曲，帶來最道地的日式應援體驗，邀請球迷一同感受東京巨蛋的熱情氛圍！

本次活動特別邀請讀賣巨人啦啦隊 VENUS 來台演出。成立逾30年的VENUS，是日本職棒最具代表性的啦啦隊之一，以整齊劃一的舞蹈與充滿感染力的笑容聞名，是東京巨蛋最具代表性的應援象徵。值得一提的是，中信兄弟 Passion Sisters 的日籍成員桃子曾是VENUS的隊長，此次將與老隊友跨國同台合作，別具意義。此外，讀賣巨人超人氣吉祥物 GIABBIT 也將登場，甚至連「GIABBIT爺爺」都將特別來到洲際，與球迷近距離互動。兩日賽前還安排啦啦隊、吉祥物見面會，比賽中更將搭配巨人軍經典嗆司曲，讓球迷沉浸在最原汁原味的日式應援氛圍。

9月6日首戰更邀請到讀賣巨人傳奇投手 齋藤雅樹 擔任開球嘉賓。他以獨特側投姿勢聞名，與桑田真澄、槙原寛己並稱「巨人三本柱」，在1990年代撐起巨人投手陣，被譽為「平成大王牌」。齋藤雅樹至今仍保持著 連續11場完投勝利 的日本職棒紀錄，並曾連兩年達成單季20勝，五度拿下中央聯盟勝投王、三度奪得防禦率王。他更是平成首位澤村賞得主，也是史上第四位三度獲得澤村賞的傳奇投手。此次首度來台開球，勢必掀起話題與轟動。

本次聯名主視覺則由中信兄弟五位球員代表——岳東華、岳政華、張仁瑋、黃韋盛、鄭浩均 與 Passion Sisters 桃子共同拍攝。球員與啦啦隊成員一同換上帥氣的聯名球衣，展現「新風x進化」的精神。設計靈感取材自讀賣巨人經典出場動畫與形象，搭配霓虹燈光營造時尚未來感，展現巨人軍帥氣風格。球團也將同步推出一系列聯名商品，讓球迷留下珍藏回憶。

9月6日（六）、7日（日）兩日賽事皆於 17:05 開打。13:50至14:20開放「2025中信兄弟FANS CLUB季票、猛象、艾樂粉、親子象會員」優先進場，14:00全面開放。內野熱區球迷將獲贈「巨人聯名應援緹花毛巾」（兩日不同款），全場內野球迷則可獲得限量「聯名LOGO應援小掛旗」（共六款隨機）。帥氣、魅力一次收藏，邀請所有球迷進場，一同燃燒鬥魂！