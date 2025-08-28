運動雲

魔神樂賽後收惡意私訊　古久保沈重喊話：有點太超過了

▲ 魔神樂 。（圖／截自魔神樂IG、樂天桃猿提供）

▲ 魔神樂 。（圖／截自魔神樂IG、樂天桃猿提供）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿洋投魔神樂昨先發對中信兄弟，單局爆6分，最終5局失7分吞下敗仗。總教練古久保健二今天受訪，得知魔神樂賽後遭到部分球迷不理性留言攻擊時，語氣顯得相當沈重，直言這已經形成「網路霸凌」狀態。

古久保指出，魔神樂昨天在比賽中，從王威晨敲出一支幸運安打後，投球節奏出現急躁情況，「讓打者的時機非常好抓。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

魔神樂賽後收到部分不理性私訊，甚至家人也被牽連。古久保今天透過媒體才知道相關言論，聽到後感到相當難過，「感覺有點太超過了，在日本最近也有很多類似的情形，這已經是很嚴重的問題。每個人都有意見，我以前在選手時期也遇過。」

「不知道去攻擊魔神樂這些人實際想法是什麼，是出於好玩還是發洩？ 但對魔神樂來說可能是一種傷害，這部分是滿困難的問題。」他舉例，韓國演藝圈就曾發生因言語霸凌導致藝人走上絕路的案例。

「我們站在這裡看，不是本人無法體會。」古久保感慨地說，看似簡單的一句話，一旦面對百萬人傳播，影響可能相當巨大。他直言真的很在意這件事，也相當擔心魔神樂的心情能否恢復，強調這已經不只是批評，而是網路霸凌，「「站在教頭立場，這些也都是我的責任。」
 

關鍵字： 魔神樂網路霸凌古久保樂天桃猿球迷中職

【奪命水泥塊】高雄騎士輾過石塊！「機車彈起」噴飛亡

