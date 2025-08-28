運動雲

>

東園少棒冠軍教頭開球突喊卡　樂天女孩場邊送簽名球打氣

▲隨行應援的「樂天女孩」也在球場亮相，與小球員們同場互動，除了合影留念，還在臨時取消的開球環節後，特地到場邊加油打氣、送上簽名球 。（圖／樂天桃猿提供）

▲隨行應援的「樂天女孩」也在球場亮相，與小球員們同場互動，除了合影留念，還在臨時取消的開球環節後，特地到場邊加油打氣、送上簽名球 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

睽違29年再度奪下世界少棒冠軍的「東園國小少棒隊」，美國時間27日受邀參加運動家隊在沙加緬度舉辦的「台灣日」活動，成為現場焦點。巧合的是，隨行應援的「樂天女孩」也在球場亮相，與小球員們同場互動，除了合影留念，還在臨時取消的開球環節後，特地到場邊加油打氣、送上簽名球，留下溫馨又熱鬧的跨界交流場面。

「樂天女孩」曲曲、筠熹、嘎琳、若潼、小紫、琳妲、岱縈、穎樂八人正式抵達美國，首站參加運動家隊於沙加緬度球場舉辦的「台灣日」活動。美國當地時間27日上午，女孩們出席當地記者會，下午在球場帶來熱情表演。岱縈笑著說很開心，若潼則興奮得跳來跳去直呼：「音樂會回溯，希望等等聽得到音樂！」隊長曲曲表示：「興奮大於緊張！」筠熹則以英文俏皮回覆：「Excited！」展現入境隨俗的一面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對媒體訪問，曲曲透露：「第一次來這裡，知道有很多台灣人會來找我們，真的很期待！」第二度到美國應援的岱縈與若潼，也期待能將滿滿的台式應援魅力帶給球迷，「之前來的時候運動家還在奧克蘭，希望未來搬到拉斯維加斯時，也能再參加台灣日。」談到東園少棒隊睽違29年勇奪世界冠軍，若潼激動尖叫：「大戰7:0獲勝美國！」岱縈直誇「太優秀了！」若潼還大笑說：「希望等他們打中華職棒時，我們還是現役啦！」

巧合的是，女孩們在表演前於場邊巧遇東園少棒隊，還與總教練賴敏男合影。若潼化身小記者，打趣問教練為何不上台耍帥，教練笑回「讓年輕的帥就好」，隨後更親自call球員們來合影。原本有些害羞的小球員，在女孩即將上場前，才趕緊留下珍貴合照。

女孩開場表演結束後，現場卻傳出小插曲——原訂由東園少棒冠軍隊總教練開球的安排，臨時遭到取消。據傳運動家高層因球隊即將搬遷內華達州，而台灣隊恰巧是在總冠軍賽擊敗內華達州代表隊，因而有所顧忌。得知情況後，樂天女孩特地起身到場邊為小球員加油，還送上簽名球，並留下許多可愛互動的畫面。

正式站上運動家球場，樂天女孩帶來招牌應援曲《勇敢樂天》，連運動家隊的大象吉祥物Stomper都在一旁熱舞，場面逗趣可愛。演出結束後，穎樂分享：「觀眾真的很熱情！有個外國女生比愛心給我，我回比後她尖叫，真的超可愛。」她也表示相較上次應援已更自在，「這次能和觀眾互動，不再陌生，感覺適應得很好。」

小紫則形容，準備上場時觀眾就熱情打招呼，「到場上完全不會緊張，很興奮，感覺像完成新的里程碑。」琳妲則笑說：「吉祥物跟我們一起跳，而且背號還是跟我一樣的00，特別親切！」她也感動表示，「工作人員一路都很親切，大家對我們說『歡迎光臨美國』，還稱讚演出很棒。在異國能展現台灣的應援文化，真的覺得很感動，也很喜歡這份充滿活力的氛圍！」

▲隨行應援的「樂天女孩」也在球場亮相，與小球員們同場互動，除了合影留念，還在臨時取消的開球環節後，特地到場邊加油打氣、送上簽名球 。（圖／樂天桃猿球團提供）

▲隨行應援的「樂天女孩」也在球場亮相，與小球員們同場互動，除了合影留念，還在臨時取消的開球環節後，特地到場邊加油打氣、送上簽名球 。（圖／樂天桃猿球團提供）

關鍵字： 少棒隊樂天女孩台灣日美國行互動中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

道奇4局灌4分逆轉紅人！　大谷翔平5局飆9K握勝投資格

道奇4局灌4分逆轉紅人！　大谷翔平5局飆9K握勝投資格

魔神樂罕見單局崩盤　IG發聲：感謝猿迷支持、盼外界勿攻擊家人

魔神樂罕見單局崩盤　IG發聲：感謝猿迷支持、盼外界勿攻擊家人

評蒙德茲831前終戰！林岳平：還可接受　陳重羽看到保送反而安心

評蒙德茲831前終戰！林岳平：還可接受　陳重羽看到保送反而安心

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

熱門新聞

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1MLB運動家隊突取消台灣少棒總教練開球

2不是球團不帶阿杰！Josh不想看到他

3樂天桃猿登門拜訪台南Josh

4NBA球星唐斯訪台　下午出席大溪3對3

5失誤同時地震　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

最新新聞

12026早安台北路跑　噴射機阿嬤女力出擊

2克拉術國際錦標賽　9月27日台北開打

3林昱珉連3場失控後找回節奏！

4東園開球突喊卡　樂天女孩送暖

5邁阿密國際闖進聯盟盃決賽

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

李博登穩定成軍心支柱　坦言：關鍵在於每周做好準備

李博登壓制桃猿打線　平野惠一點名「優勢展現得非常好」

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【超夢幻組合❤】V帥氣開球！同框大谷翔平 球迷嗨到尖叫XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366