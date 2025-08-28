運動雲

>

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

體育中心／綜合報導

樂天桃猿應援團長阿杰日前比賽中脫口而出，公開點名嘲諷知名棒球YouTuber台南Josh「害球隊輸球」，引發爭議。雖然賽後第一時間道歉，但風波並未平息。日前樂天球團高層與公關在啦啦隊成員崔荷潾牽線下，特地南下台南，與Josh面對面溝通致意。Josh也在最新影片中親自分享過程，並指出沒讓阿杰隨行拜訪其實是他本人的意思。

Josh在影片中透露，樂天日籍高層透過崔荷潾與他取得聯繫，表達希望能親自拜訪致意。考量到彼此交換意見有助釐清不適與誤解，Josh點頭同意。

對於外界質疑「當事人沒登門道歉」，Josh澄清，「這是我的主意。我有先跟球團說，請不要帶他過來，因為我沒有想要跟他談。我不想接受他的道歉。」他直言，阿杰的賽後道歉「感覺沒有想清楚就上來，不好意思喔，那就邀請你在我們這邊跳舞」，甚至事後補充「原本是想Cue Josh一起上台跳舞」，讓他覺得「根本是在掰理由，不是面對錯誤」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Josh進一步指出，「當天的語氣，讓我完全不覺得是開玩笑，而是情緒很重。這樣的行為等於是在挑動球迷對我的憤怒，會讓我有安全上的顧慮。球場幾千人，難保沒有激動或喝醉的，如果有人因此來找我麻煩怎麼辦？就算不是在球場，賽後走去停車場被挑釁，對我來說都會造成困擾。」

對於樂天球團的態度，他則給予肯定，「高層有跟我說，對這件事感到非常抱歉，因為我這麼遠跑到桃園卻受到這樣的對待，他們覺得很不好意思。我感受到他們的誠意，沒有找理由，這讓我覺得很好。」他透露，樂天帶了很多禮物，包括特製繡上他名字的球衣、崔荷潾和惠妮的週邊，真的感受到滿滿誠意。

不過，Josh也說，事情發生後的兩天，阿杰完全沒有再主動聯繫他，「不管透過誰，球團一定找得到我，但我等不到他的消息，反而是很多球迷和其他啦啦隊成員來安慰我。這讓我決定『那就算了』，我不想再接受他的道歉。」

Josh最後重申立場，「我的態度是接受樂天球團的致意，但不代表接受所有道歉。」他也希望球場不要再發生類似的情況，「情緒可以激烈，但應該針對比賽，而不是針對特定球迷。」

▲Josh還原樂天高層南下道歉狀況，拒阿杰登門：這是我的主意。（圖／截自樂天桃猿官方threads）

▲Josh還原樂天高層南下道歉狀況，拒阿杰登門：這是我的主意。（圖／截自樂天桃猿官方threads）

關鍵字： 樂天桃猿YouTuber道歉爭議和解

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

道奇4局灌4分逆轉紅人！　大谷翔平5局飆9K握勝投資格

道奇4局灌4分逆轉紅人！　大谷翔平5局飆9K握勝投資格

魔神樂罕見單局崩盤　IG發聲：感謝猿迷支持、盼外界勿攻擊家人

魔神樂罕見單局崩盤　IG發聲：感謝猿迷支持、盼外界勿攻擊家人

評蒙德茲831前終戰！林岳平：還可接受　陳重羽看到保送反而安心

評蒙德茲831前終戰！林岳平：還可接受　陳重羽看到保送反而安心

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

熱門新聞

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1MLB運動家隊突取消台灣少棒總教練開球

2不是球團不帶阿杰！Josh不想看到他

3樂天桃猿登門拜訪台南Josh

4NBA球星唐斯訪台　下午出席大溪3對3

5失誤同時地震　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

最新新聞

12026早安台北路跑　噴射機阿嬤女力出擊

2克拉術國際錦標賽　9月27日台北開打

3林昱珉連3場失控後找回節奏！

4東園開球突喊卡　樂天女孩送暖

5邁阿密國際闖進聯盟盃決賽

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

李博登穩定成軍心支柱　坦言：關鍵在於每周做好準備

李博登壓制桃猿打線　平野惠一點名「優勢展現得非常好」

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【超夢幻組合❤】V帥氣開球！同框大谷翔平 球迷嗨到尖叫XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366