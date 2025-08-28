Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

體育中心／綜合報導

樂天桃猿應援團長阿杰日前比賽中脫口而出，公開點名嘲諷知名棒球YouTuber台南Josh「害球隊輸球」，引發爭議。雖然賽後第一時間道歉，但風波並未平息。日前樂天球團高層與公關在啦啦隊成員崔荷潾牽線下，特地南下台南，與Josh面對面溝通致意。Josh也在最新影片中親自分享過程，並指出沒讓阿杰隨行拜訪其實是他本人的意思。

Josh在影片中透露，樂天日籍高層透過崔荷潾與他取得聯繫，表達希望能親自拜訪致意。考量到彼此交換意見有助釐清不適與誤解，Josh點頭同意。

對於外界質疑「當事人沒登門道歉」，Josh澄清，「這是我的主意。我有先跟球團說，請不要帶他過來，因為我沒有想要跟他談。我不想接受他的道歉。」他直言，阿杰的賽後道歉「感覺沒有想清楚就上來，不好意思喔，那就邀請你在我們這邊跳舞」，甚至事後補充「原本是想Cue Josh一起上台跳舞」，讓他覺得「根本是在掰理由，不是面對錯誤」。

Josh進一步指出，「當天的語氣，讓我完全不覺得是開玩笑，而是情緒很重。這樣的行為等於是在挑動球迷對我的憤怒，會讓我有安全上的顧慮。球場幾千人，難保沒有激動或喝醉的，如果有人因此來找我麻煩怎麼辦？就算不是在球場，賽後走去停車場被挑釁，對我來說都會造成困擾。」

對於樂天球團的態度，他則給予肯定，「高層有跟我說，對這件事感到非常抱歉，因為我這麼遠跑到桃園卻受到這樣的對待，他們覺得很不好意思。我感受到他們的誠意，沒有找理由，這讓我覺得很好。」他透露，樂天帶了很多禮物，包括特製繡上他名字的球衣、崔荷潾和惠妮的週邊，真的感受到滿滿誠意。

不過，Josh也說，事情發生後的兩天，阿杰完全沒有再主動聯繫他，「不管透過誰，球團一定找得到我，但我等不到他的消息，反而是很多球迷和其他啦啦隊成員來安慰我。這讓我決定『那就算了』，我不想再接受他的道歉。」

Josh最後重申立場，「我的態度是接受樂天球團的致意，但不代表接受所有道歉。」他也希望球場不要再發生類似的情況，「情緒可以激烈，但應該針對比賽，而不是針對特定球迷。」

▲Josh還原樂天高層南下道歉狀況，拒阿杰登門：這是我的主意。（圖／截自樂天桃猿官方threads）