王博玄連兩季締百安 ！去年無包袱順順打、今年有壓力設小目標

▲魔鷹、王博玄 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲王博玄 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／新北報導

台鋼雄鷹王博玄27日對戰富邦悍將之戰，在3局敲出安打，達成個人本季第100支安打，生涯連兩年完成「單季百安」里程碑。對於再次突破百安關卡，王博玄坦言，比起去年，今年心態與角色轉換都讓自己多了一層壓力，不過最終仍順利達成目標。

連兩年百安 成就象徵穩定貢獻

王博玄去年新人年就常駐一軍，並在首個完整球季繳出好表現，成功達成生涯首度單季百安。

因為有了穩定的輸出，他在今年更有自我期待，「去年比較沒有想太多，就是照著自己的節奏去打；但今年開始會覺得，自己已經是固定先發球員，就希望能拿出更好的成績，給自己一些目標，無形之中也會有壓力

不過，他仍成功實現賽季前為自己設下的「百安目標」，他也解釋這項數據的意義，「百安代表你一定是健康出賽，對球隊有貢獻，成績也不會太差。」

自評成長與不足

談到今年與去年的差別，王博玄認為，今年多了「自我要求」，包括設定20次盜壘成功、全壘打數比去年多一支等。「雖然看似簡單，但都是驅動自己進步的小目標。」

在守備端，王博玄苦笑說仍會「出包」，「而且回頭看影片會覺得滿蠢的。」像記錯出局數或判斷失誤，「但相比去年，外野背向的球處理得更好，也在向隊友學習。」他特別提到同樣從內野轉戰外野的紀慶然，「小紀在追球跟撲球的判斷真的很好，他和我一樣是內野手出身，但適應得比我快很多。雖然外界可能會批評他的守備，但我自己觀察，他在判斷落點、起跑時機、甚至撲球方面都比我成熟許多。」

他坦言自己並非「天生外野料」，需要更多經驗累積與苦練，「有時候想法正確，但身體反應跟不上，只能回去看影片檢討，繼續努力。」

團隊氛圍更成熟 與學長學習

王博玄強調，今年球隊氛圍與去年相比更成熟，「大家遇到低潮時，總有人能跳出來帶動，避免陷入長時間低氣壓。」其中，他特別談到學長吳念庭的影響力，「吳桑場上場下都能把大家融合在一起，他不僅在場上會幫忙呼喊戰術、防守站位，等於是球隊的『定心丸』，場下也會主動照顧學弟，常常開開玩笑、讓氣氛放鬆。」

王博玄說，他幾乎每天比賽前都會和吳念庭討論，「我們會一起研究對手投手，互相分享想法，有時候看法不一樣，但聽他解釋就會覺得很有道理，比賽中也能馬上用上。」他認為，吳念庭是「既是領袖，也是朋友」的存在。

感謝球迷一路相挺

隨著雄鷹戰績穩定在前段班，王博玄也感受到球隊人氣提升，「不管是在新莊還是台東，都有很多球迷從南部跟著球隊到處應援，真的很感動。」

王博玄笑說，今年百安和去年一樣「順其自然」達成，但過程中經歷的心境與壓力卻截然不同。他也希望繼續保持健康出賽，用更穩定的表現回饋球隊與支持他的球迷。

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹王博玄外野手百安中職

