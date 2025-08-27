克蕭「球沒有力」靠史密斯奪下本季第9勝　單月5戰全勝笑容藏不住

▲克蕭奪下本季第9勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）今（27）日在主場迎戰辛辛那提紅人，先發主投5局僅被敲2安打、失1分，拿下個人本季第9勝，也幫助球隊奪下3連勝。雖然成功拿下勝利，但賽後他自曝，其實今天球沒有力。

首局一開始，克蕭便被對方首棒史提爾（Spencer Steer）敲出二壘安打，隨後在1出局、一三壘有人情況下，被安杜哈爾（Miguel Andujar）擊出三壘滾地球失掉1分，不過他迅速止血，未讓傷害擴大。

第2局之後，克蕭狀態漸入佳境，連續解決14名打者，完全壓制紅人打線。在本季首度中4日輪休的情況下仍投出精彩內容，完成5局責失1分、奪6次三振、無四死球的優質先發，拿下個人連續5場勝投，生涯通算勝場數推進至221勝。

賽後克蕭坦言，「今天表現其實不太好，球本身沒有力量，連速球也都缺乏爆發力。」他表示因感覺不佳，配球策略做了調整，「捕手史密斯（Will Smith）做得非常好，他改變配球方向，多使用變化球，幫助我干擾對方打者的節奏。我的球今天跑不出來，但他讓我能撐滿5局。」

▲史密斯改變配球引領克蕭奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

此外，他還透露首名打者上場時，自己便發現滑球的手感不佳，手臂動作速度也不夠，於是開始加入更多側向球路與變化球混投，包括變速球與曲球，盡量靠控球來對應。

克蕭表示，「我本來希望可以多吃一點局數，但幸好昨天席漢（Emmet Sheehan）好投，牛棚都保持新鮮，整體調度非常理想，後援投手群的表現也非常出色，幫助球隊拿下這場勝利。」

8月克蕭共出賽5場，繳出5勝、防禦率1.88的成績，每登場必奪勝。他帶著笑容說道，「是個很棒的8月，老實說我也不知道為什麼，但身體狀況真的很好，雖然每場比賽的狀態會有些不同，但整體感覺都很不錯，球隊也贏了很多場，能在這種關鍵時刻為球隊做出貢獻，讓我感到很開心。」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）也盛讚這位老將的貢獻，「這是他本季首次僅休4天就登板，我知道這會讓他身體吃緊，但他照樣完成了任務。雖然開局時他的球並不是最佳狀態，但他利用各種球種，像是增加指叉球與曲球，甚至調整出手方式，成功干擾對手打者節奏。」

他補充，「他今天5局送出6K，沒有任何四壞球，效率非常高，我認為這場他已經做得很完美了。」