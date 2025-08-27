大谷終於敲安、克蕭奪第9勝　道奇6比3擊退紅人！魔術數字降至28

▲大谷翔平終於敲安。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平今（27）日在主場迎戰辛辛那提紅人，以「第1棒、指定打擊」先發出場，前3打席沒有敲出安打，第4打席終於擊出右外野安打，為球隊貢獻1分打點，全場4打數1安打、1打點、吞2次三振。洛杉磯道奇最終以6比3獲勝，取得3連勝，國聯西區封王魔術數字減至28。排名第2的聖地牙哥教士同日也贏球，雙方勝差仍維持在1場。

本場比賽，大谷與前北海道日本火腿鬥士洋投、目前效力紅人的馬丁尼茲（Nick Martinez）正面對決，過去面對這位右投，大谷7打數0安打、吞2次三振，是頗為頭痛的對手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此役對決首打席，大谷在球數1好2壞時，被曲球引誘揮空吞下三振；第2打席選到四壞保送；第3打席，大谷面對高角度速球強勢揮擊，但擊中球的下方，形成左外野飛球出局。至此，大谷自休兵回歸後合計16打數僅1安打、4次保送，打擊率僅0.063，狀態令人擔憂。

6局下，大谷第4打席面對紅人左投蘇特（Brent Suter），此時隊友羅哈斯（Miguel Rojas）剛以代打擊出關鍵2分打點安打，局勢仍為2出局、二壘有人，大谷在球數1好1壞時咬中失投的滑球，果斷拉打，球穿過一二壘間的防線形成安打，幫助二壘跑者羅哈斯跑回本壘得分，將比數擴大為6比1，全場球迷歡聲雷動。

MIGUEL ROJAS DOUBLES HOME A PAIR

pic.twitter.com/AfHL8WGebN — Jack (@MidWestLAFan) August 27, 2025

7局上半，道奇右投卡斯帕里斯（Ben Casparius）登板，即被海斯（Austin Hays）轟出左外野2分砲，紅人追成3比6；8局下，大谷第5打席面對紅人第4任投手菲利普斯（Connor Phillips），球數2好2壞後遭低角度滑球引誘，揮空三振。紅人後續無力追趕，比分維持在3比6，終場由道奇奪下勝利。

CIN - Austin Hays 2-run HR (11)



Distance: 373 ft

EV: 99.3 mph

LA: 26°

97 mph four-seam fastball (LAD - RHP Ben Casparius)

Would be out in 15/30 MLB parks



CIN (3) @ LAD (6)

7th#ATOBTTR pic.twitter.com/UOyxN6UYvx — MLB Home Runs (@MLBHRs_) August 27, 2025

本場道奇先發投手克蕭（Clayton Kershaw）雖在首局先失分，但隨後穩住陣腳，主投5局僅被敲2安打失1分，送出6次三振，拿下個人本季第9勝。從左肘發炎傷癒復出的E.赫南德茲（Enrique Hernández）也貢獻2安打、1打點，36歲的羅哈斯以代打身分擊出關鍵的2分適時安打，老將們集體發威，展現經驗與穩定度。

此外，因應人氣動畫《超人力霸王》即將迎來開播60週年，當天賽前邀請了超人力霸王與巴爾坦星人現身球場助陣，場中大螢幕也舉辦「粉絲必殺技模仿大賽」，現場氣氛十分熱鬧。