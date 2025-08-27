運動雲

>

大谷終於敲安、克蕭奪第9勝　道奇6比3擊退紅人！魔術數字降至28

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平終於敲安。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平今（27）日在主場迎戰辛辛那提紅人，以「第1棒、指定打擊」先發出場，前3打席沒有敲出安打，第4打席終於擊出右外野安打，為球隊貢獻1分打點，全場4打數1安打、1打點、吞2次三振。洛杉磯道奇最終以6比3獲勝，取得3連勝，國聯西區封王魔術數字減至28。排名第2的聖地牙哥教士同日也贏球，雙方勝差仍維持在1場。

本場比賽，大谷與前北海道日本火腿鬥士洋投、目前效力紅人的馬丁尼茲（Nick Martinez）正面對決，過去面對這位右投，大谷7打數0安打、吞2次三振，是頗為頭痛的對手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此役對決首打席，大谷在球數1好2壞時，被曲球引誘揮空吞下三振；第2打席選到四壞保送；第3打席，大谷面對高角度速球強勢揮擊，但擊中球的下方，形成左外野飛球出局。至此，大谷自休兵回歸後合計16打數僅1安打、4次保送，打擊率僅0.063，狀態令人擔憂。

6局下，大谷第4打席面對紅人左投蘇特（Brent Suter），此時隊友羅哈斯（Miguel Rojas）剛以代打擊出關鍵2分打點安打，局勢仍為2出局、二壘有人，大谷在球數1好1壞時咬中失投的滑球，果斷拉打，球穿過一二壘間的防線形成安打，幫助二壘跑者羅哈斯跑回本壘得分，將比數擴大為6比1，全場球迷歡聲雷動。

7局上半，道奇右投卡斯帕里斯（Ben Casparius）登板，即被海斯（Austin Hays）轟出左外野2分砲，紅人追成3比6；8局下，大谷第5打席面對紅人第4任投手菲利普斯（Connor Phillips），球數2好2壞後遭低角度滑球引誘，揮空三振。紅人後續無力追趕，比分維持在3比6，終場由道奇奪下勝利。

本場道奇先發投手克蕭（Clayton Kershaw）雖在首局先失分，但隨後穩住陣腳，主投5局僅被敲2安打失1分，送出6次三振，拿下個人本季第9勝。從左肘發炎傷癒復出的E.赫南德茲（Enrique Hernández）也貢獻2安打、1打點，36歲的羅哈斯以代打身分擊出關鍵的2分適時安打，老將們集體發威，展現經驗與穩定度。

此外，因應人氣動畫《超人力霸王》即將迎來開播60週年，當天賽前邀請了超人力霸王與巴爾坦星人現身球場助陣，場中大螢幕也舉辦「粉絲必殺技模仿大賽」，現場氣氛十分熱鬧。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平克蕭

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

快訊／李洋將接任首任部長　運動部「三本柱」正式成型

快訊／李洋將接任首任部長　運動部「三本柱」正式成型

後勁拋洋將兩條款議題　伍鐸受惠者身分、曾遇挖角親吐看法

後勁拋洋將兩條款議題　伍鐸受惠者身分、曾遇挖角親吐看法

快訊／李洋正式接任運動部長　喊話專業領航、落實6大重點

快訊／李洋正式接任運動部長　喊話專業領航、落實6大重點

最新MVP預測：美聯MVP榜新王者誕生　國聯大谷翔平一枝獨秀

最新MVP預測：美聯MVP榜新王者誕生　國聯大谷翔平一枝獨秀

李吳永勤回憶威廉波特難忘陳晨威快腿　盼火球男林晉擇健康成長

李吳永勤回憶威廉波特難忘陳晨威快腿　盼火球男林晉擇健康成長

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

龍聖通過期末考！葉君璋一句話暗示續留　鑀龍、新洋投擇一

龍聖通過期末考！葉君璋一句話暗示續留　鑀龍、新洋投擇一

更上一層樓！　台灣「最速火球男」林振瑋升上紅雀2A

更上一層樓！　台灣「最速火球男」林振瑋升上紅雀2A

陳愷佑妨礙打擊爭議　洪總：這要怎麼算？張肇元認為有討論空間

陳愷佑妨礙打擊爭議　洪總：這要怎麼算？張肇元認為有討論空間

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

熱門新聞

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

快訊／李洋將接任首任部長　運動部「三本柱」正式成型

後勁拋洋將兩條款議題　伍鐸受惠者身分、曾遇挖角親吐看法

快訊／李洋正式接任運動部長　喊話專業領航、落實6大重點

最新MVP預測：美聯MVP榜新王者誕生　國聯大谷翔平一枝獨秀

李吳永勤回憶威廉波特難忘陳晨威快腿　盼火球男林晉擇健康成長

讀者回應

﻿

熱門新聞

1正式確定　運動部部長就是李洋

2運動部「三本柱」　李洋將接首任部長

3伍鐸受惠又遇挖角　親談洋將兩條款

4李洋正式接任運動部長　喊話專業領航

5MLB最新MVP預測出爐

最新新聞

1球王辛納直落三晉級美網次輪

2斯威雅蒂晉級美網次輪

3克蕭坦言「球沒有力」靠史密斯才奪勝

4李洋正式接任運動部長　喊話專業領航

5秘書長當一季卸任　齊文駿感謝台籃

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

元老龍迷蔣萬安開球　喊話球迷相約大巨蛋

【超夢幻組合❤】V帥氣開球！同框大谷翔平 球迷嗨到尖叫XD

開箱 #大巨蛋！台灣最頂級棒球場終於來了！

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366