道奇維持6人先發投手輪值　羅伯斯特別點名克蕭

▲道奇將維持克蕭、大谷翔平等6人先發輪值。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（27）日表示，目前球隊將持續採用6人先發輪值，不會急於回到傳統的5人制。他強調，近期輪值的穩定度提升，牛棚的負擔也隨之減輕，這樣的安排將暫時維持下去。

下半季以來，道奇先發投手輪值採取6人輪替，包括山本由伸、大谷翔平、克蕭（Clayton Kershaw）、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、席漢（Emmet Sheehan）。

羅伯斯指出，「目前對6人輪值感到滿意，雖然也在考慮包含10天休兵日的日程安排，但目前很穩定。」他接著說，「尤其翔平能投滿5局，對我們幫助很大，大家的投球表現都很出色，牛棚壓力也變輕了，現在沒有回到5人制的打算。」

羅伯斯特別點名37歲的老將克蕭近期的回春表現，「這真的很重要，我們安排山本和翔平以7天間隔先發，在此期間克蕭能夠彈性調整，這對球隊很有幫助，他不僅投得很好，還能靈活配合登板日期，我很感謝他。」

大谷翔平預計明日先發對辛辛那提紅人，羅伯斯表示，「在6人輪值下，我們需要翔平自己投到至少5局，而不是仰賴牛棚長中繼，他的狀態不錯，我很期待他能夠完成任務。」

大谷自重返投手丘以來已先發10場，最長投球局數是本月14日對洛杉磯天使的4.1局，上一次出賽則是在21日對科羅拉多洛磯，僅投4局失5分，吞下復出後的首敗。這次再度登板，能否投滿5局將是觀察重點。