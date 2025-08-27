運動雲

>

道奇維持6人先發投手輪值　羅伯斯特別點名克蕭

▲▼道奇克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇將維持克蕭、大谷翔平等6人先發輪值。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（27）日表示，目前球隊將持續採用6人先發輪值，不會急於回到傳統的5人制。他強調，近期輪值的穩定度提升，牛棚的負擔也隨之減輕，這樣的安排將暫時維持下去。

下半季以來，道奇先發投手輪值採取6人輪替，包括山本由伸、大谷翔平、克蕭（Clayton Kershaw）、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、席漢（Emmet Sheehan）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯指出，「目前對6人輪值感到滿意，雖然也在考慮包含10天休兵日的日程安排，但目前很穩定。」他接著說，「尤其翔平能投滿5局，對我們幫助很大，大家的投球表現都很出色，牛棚壓力也變輕了，現在沒有回到5人制的打算。」

羅伯斯特別點名37歲的老將克蕭近期的回春表現，「這真的很重要，我們安排山本和翔平以7天間隔先發，在此期間克蕭能夠彈性調整，這對球隊很有幫助，他不僅投得很好，還能靈活配合登板日期，我很感謝他。」

大谷翔平預計明日先發對辛辛那提紅人，羅伯斯表示，「在6人輪值下，我們需要翔平自己投到至少5局，而不是仰賴牛棚長中繼，他的狀態不錯，我很期待他能夠完成任務。」

大谷自重返投手丘以來已先發10場，最長投球局數是本月14日對洛杉磯天使的4.1局，上一次出賽則是在21日對科羅拉多洛磯，僅投4局失5分，吞下復出後的首敗。這次再度登板，能否投滿5局將是觀察重點。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平羅伯斯克蕭

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

後勁拋洋將兩條款議題　伍鐸受惠者身分、曾遇挖角親吐看法

後勁拋洋將兩條款議題　伍鐸受惠者身分、曾遇挖角親吐看法

最新MVP預測：美聯MVP榜新王者誕生　國聯大谷翔平一枝獨秀

最新MVP預測：美聯MVP榜新王者誕生　國聯大谷翔平一枝獨秀

李吳永勤回憶威廉波特難忘陳晨威快腿　盼火球男林晉擇健康成長

李吳永勤回憶威廉波特難忘陳晨威快腿　盼火球男林晉擇健康成長

龍聖通過期末考！葉君璋一句話暗示續留　鑀龍、新洋投擇一

龍聖通過期末考！葉君璋一句話暗示續留　鑀龍、新洋投擇一

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

陳愷佑妨礙打擊爭議　洪總：這要怎麼算？張肇元認為有討論空間

陳愷佑妨礙打擊爭議　洪總：這要怎麼算？張肇元認為有討論空間

更上一層樓！　台灣「最速火球男」林振瑋升上紅雀2A

更上一層樓！　台灣「最速火球男」林振瑋升上紅雀2A

佐佐木朗希該改變心態　武田一浩：不要覺得日本球比較好

佐佐木朗希該改變心態　武田一浩：不要覺得日本球比較好

不會想成為大谷翔平！　道奇鐵捕史密斯談自身定位：攻守穩定才是我的價值

不會想成為大谷翔平！　道奇鐵捕史密斯談自身定位：攻守穩定才是我的價值

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

【囂張不到三秒】賓士男抄球棒嗆人！馬上被騎士壓制氣勢

熱門新聞

後勁拋洋將兩條款議題　伍鐸受惠者身分、曾遇挖角親吐看法

最新MVP預測：美聯MVP榜新王者誕生　國聯大谷翔平一枝獨秀

李吳永勤回憶威廉波特難忘陳晨威快腿　盼火球男林晉擇健康成長

龍聖通過期末考！葉君璋一句話暗示續留　鑀龍、新洋投擇一

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

陳愷佑妨礙打擊爭議　洪總：這要怎麼算？張肇元認為有討論空間

讀者回應

﻿

熱門新聞

1伍鐸受惠又遇挖角　親談洋將兩條款

2MLB最新MVP預測出爐

3李吳永勤的威廉波特回憶有陳晨威的快腿

4葉君璋改變心意！龍聖通過期末考

5紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

最新新聞

1中華男籃國手葉惟捷　投入PLG選秀

2U18中華隊27日搭星宇航空飛沖繩

3張震嶽睽違10年唱進棒球場

4徐若瑄hololive night主題日開唱

5台籃震撼彈　TPBL秘書長齊文駿卸任

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

元老龍迷蔣萬安開球　喊話球迷相約大巨蛋

【超夢幻組合❤】V帥氣開球！同框大谷翔平 球迷嗨到尖叫XD

開箱 #大巨蛋！台灣最頂級棒球場終於來了！

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366