後勁拋洋將兩條款議題　伍鐸受惠者身分、曾遇挖角親吐看法

味全龍洋投伍鐸是「羅力條款」的受惠者，今年以「本土洋將」身份出賽；他同時也曾在「228條款」談約期限前，遇過其他球隊挖角的狀況。日前台鋼雄鷹洋投後勁受訪拋出這兩項制度議題，伍鐸受訪也被問及看法，直言確實有討論空間，但更強調自己當下的目標，是用表現證明自己的價值。

「羅力條款」受惠者仍在摸索利弊

「羅力條款」自2020年通過，規定外籍球員若在一軍年資滿9季，便不受洋將人數限制。伍鐸去年成為繼羅力之後、第二位達成資格的洋將，今年起以「本土洋將」身份出賽。

他直言，自己是第一個實際在條款下完整出賽的現役球員，「基本上我是第一個在這個條款下打球的人。所以我覺得這還很新鮮，很多事情還有點不確定。」

「當你在經歷這個過程的時候，你就必須要去摸索，去理解所有東西是怎麼運作的，它的優點是什麼、缺點是什麼。」伍鐸認為，等完整經歷一個球季和休賽季，才會更清楚好與壞，「我覺得等我再往後走，大概會更清楚，到底哪些地方是不利的，哪些地方是有利的。」

9年門檻偏長：7年更合理

他強調，自己現階段就是好好出賽，把自己最好的一面展現出來，「好讓我明年還有機會能夠再繼續打。」

伍鐸也坦言，9年門檻確實偏長，「我曾建議過7年可能更合理，但我理解為什麼是9年，因為牽涉到本土自由球員的年限。如果動到一個規則，其他制度也會連動。」但既然自己已經符合資格，現在最重要的就是專注在場上的表現，「我能做的，就是證明自己能幫助球隊，等於多了一個有戰力的洋投。如果我能持續投出好成績，這個名額就是值得的，我的位置也會很穩。」

「228條款」球員形同被綁住 應提前放行

至於「228條款」，伍鐸也點出問題所在。他認為，球團往往談約速度過慢，當越接近期限，變數就越多，「如果球員剛打完一個很好的球季，拖延反而對球員有利，他們會想等看看還有沒有其他的選擇。相反地，如果球隊能夠更早開始談、盡快完成合約，就不必擔心在期限前被其他球隊競爭。」

伍鐸坦言，現行規則形同把球員「綁住」，「有些球員因為規則，不能去尋找其他的地方，不能去探索其他的選擇，但球隊卻幾乎能夠把他們綁住。」

「228條款」應該保留、修改，還是直接取消？ 伍鐸直言，「 這是一個很好的問題。我不覺得應該維持在 228。我覺得它應該要更早，比如說在球季結束的時候，或者新賽季開始之前。」這樣對雙方都有好處，「一方面讓球員有機會去探索，另一方面也能讓球隊更快去做優先序，決定要留下誰、要引進哪些新球員。」

後勁投球聰明自信 22連勝不意外

最後，伍鐸也談到後勁締造的「22連勝」史詩級紀錄，毫不吝嗇給予肯定，「他從後援到先發都能調整，投球既自信又聰明，非常了解打者，每次上場都讓自己有機會贏球，他能做到這樣的成就，一點也不令人意外。」