龍聖通過期末考！葉君璋一句話暗示續留　鑀龍、新洋投擇一

記者王真魚／台北報導

831洋將大限逼近，味全龍洋投龍聖關鍵時刻繳出好投，總教練葉君璋賽後給予肯定，直言「算是相當出色」，並坦言，希望他繼續保持下去，言下之意，他確定會續留。

龍聖原本續留地位不保，今天面對「期末考」，先發7局僅失1分非責失，壓制統一獅打線。葉君璋賽後受訪表示，「不管在控球方面還是其他東西都滿到位的，希望他能繼續保持下去。」至於是否意味著續留？葉君璋也不諱言，「對，就是繼續留下來，大概就是這樣。」

接下來就是新洋投鎛銳以及左投鑀龍的取捨成為焦點。葉君璋指出，龍聖的球具有壓制力，只是有時候控球不穩定，「但這幾場看起來能夠掌握狀況越來越多。今天投這麼好，當然沒有理由把他換掉。」反觀新洋投，球隊還沒看過比賽內容，「我覺得與其這樣子，還是用我們自己了解的，至少對他有一定掌握度。」
 

至於鑀龍是否會被換掉，葉君璋表示暫時沒有定論，「鑀龍最近狀況不是特別好，但他在牛棚仍有幫助，尤其我們牛棚沒有什麼左投，這是他的優勢。可能要再觀察新洋投在二軍的表現，再來決定是否更換。」

葉君璋也透露，鑀龍接下來是否會在一軍登板仍待討論，「規定就是登錄3個洋將嘛，最後階段就是評估備用人選，看是新洋投還是左投，今天確認龍聖之後，是這樣的想法。」

▲龍聖 。（圖／味全龍提供）

▲龍聖 。（圖／味全龍提供）

