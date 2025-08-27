李吳永勤回憶威廉波特難忘陳晨威快腿　盼火球男林晉擇健康成長

▲李吳永勤 。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

台灣剛在威廉波特少棒殿堂拿下睽違29年的冠軍，也讓富邦悍將牛棚左投李吳永勤想起15年前的回憶。當年他也曾在威廉波特出賽，同梯還有陳晨威，對他的快腿印象特別深刻。

李吳永勤回憶道：「從亞太區就有很多有趣的事，那一年是在印尼比賽，韓國隊很強。」談到拿到亞太代表、進軍美國時，他說：「最不適應的是選手村餐廳都是美式食物，很多人因此拉肚子，我也不太舒服，所以華僑提供炒飯、滷肉飯的時候真的很開心。有些華僑甚至開車7、8小時來支持我們，都很親切，真的很感謝他們。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

復興國小代表隊一路闖關，在國際組冠軍戰以2比3不敵日本。該屆投手群包含右投黃少飛、陳威志，與左投李吳永勤，打線則有曾柏融；陳晨威、藍淯勝與石勛皓是主力打者。李吳永勤透露，自己主要擔任投手，也會鎮守一壘，打擊表現普通，並不算突出。

不過陳晨威自小速度驚人。李吳永勤說：「他都打第一棒，幾乎短打也能上壘，上壘率超高。藍淯勝腳程也很快，他們排在前兩棒；石勛皓身材高大不像小學生，打第四棒，敲出多支全壘打。」

李吳永勤的啟蒙恩師何通宇，曾在1996年帶領鄭錡鴻奪冠，當年以28歲締造最年輕冠軍總教練紀錄，也正是台灣上一次奪冠。他說：「那年他們真的很強，冠軍戰還扣倒對手，能在對上中南美球隊時打出這樣的內容實屬不易。」

關注此次東園國小奪冠，李吳永勤特別注意到小小火球男林晉擇：「希望他能一直保持健康，未來一定能栽培成一位很出色的投手。畢竟國小能投出這樣的實力非常難得，他的心智也很成熟，不會因為球速快就失去穩定度，是一位非常冷靜的投手。」