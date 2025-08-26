運動雲

>

樂見台鋼年輕打者成長多　洪總點出關鍵「打席數分配」

▲▼中職台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／記者李毓康攝）

▲中職台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

台鋼雄鷹在一軍第二年賽季就成為有望挑戰季後賽的隊伍之一，總教練洪一中認為年輕打者進步許多。「台灣有資質的好手不少。」

台鋼打擊表現亮眼，目前魔鷹以打擊率.313暫居打擊榜首，吳念庭打擊率.341，若補足打席數也可擠進排行榜。安打榜前5名也有兩位台鋼打者：王博玄99安、曾子祐98安，都有機會近日突破百安。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪總表示，「有些球員表現不理想，是因為沒有獲得足夠打擊機會，但打席數有限，要如何公平分配？所以我們是挑比較有潛力的，給他多一點機會。有的選手會怨嘆機會少，但職棒就是這樣。」

談到洋將配置，洪總坦言：「各隊都絞盡腦汁，看如何讓洋將戰力最大化。去年我們也不期待，第一年就能在中職有多少成績，在洋將這一環就沒有琢磨這麼深，而是致力於培養新秀，有時單週只用兩個洋投。」今年確實加強尋找洋將，如果打線維持火力，季後賽將更有可為。

洪總對台灣棒球發展樂觀，近期威廉波特少棒睽違29年奪冠、U15亞洲盃也抱回冠軍，他都持續關注。他並提到辜仲諒希望將世界棒壘球總會設置在台灣。洪總期待趁勢而為，無論軟硬體都要提升，「球場該建的就建，該改造的就改造。好不容易有一項運動讓世界刮目相看，應該全力推動。」

關鍵字： 台鋼雄鷹洪一中台灣棒球打者表現洋將配置

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分G聯盟「火鍋王」凱利

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分G聯盟「火鍋王」凱利

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT

BTS V來了！與大谷翔平夢幻同框　球迷暴動陷瘋狂

BTS V來了！與大谷翔平夢幻同框　球迷暴動陷瘋狂

12歲林晉擇狂飆132公里火球！美媒憂安全嗎？美國醫生點出關鍵

12歲林晉擇狂飆132公里火球！美媒憂安全嗎？美國醫生點出關鍵

9月有答案？庫明加續約僵局突破關鍵曝　美媒：勇士只需改一條件

9月有答案？庫明加續約僵局突破關鍵曝　美媒：勇士只需改一條件

不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

熱門新聞

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分G聯盟「火鍋王」凱利

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT

讀者回應

﻿

熱門新聞

1Netflix奪WBC日本獨家轉播權！

2紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

3辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

4小野寺賢人結束賽季829送別會

5湖人繼續補強禁區！簽下G聯盟火鍋王

最新新聞

1樂見年輕打者成長多　洪總點關鍵

2鈴木駿輔轉隊首次一軍先發不想輸魔鷹

3獅帝芬夜市驚魂聞到臭味就知是什麼

4魔鷹能留下洪一中妙比啦啦隊外援

5利物浦3比2驚險擊退紐卡索

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【初戀系體育服】啦啦隊女孩齊跳王心凌《Woosa Woosa》 學生時代的青澀記憶都回來了～ #李珠珢

【開場舞全是細節】PS女孩結合排球動作！「低手、跳發」超用心

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366