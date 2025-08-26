樂見台鋼年輕打者成長多　洪總點出關鍵「打席數分配」

▲中職台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

台鋼雄鷹在一軍第二年賽季就成為有望挑戰季後賽的隊伍之一，總教練洪一中認為年輕打者進步許多。「台灣有資質的好手不少。」

台鋼打擊表現亮眼，目前魔鷹以打擊率.313暫居打擊榜首，吳念庭打擊率.341，若補足打席數也可擠進排行榜。安打榜前5名也有兩位台鋼打者：王博玄99安、曾子祐98安，都有機會近日突破百安。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪總表示，「有些球員表現不理想，是因為沒有獲得足夠打擊機會，但打席數有限，要如何公平分配？所以我們是挑比較有潛力的，給他多一點機會。有的選手會怨嘆機會少，但職棒就是這樣。」

談到洋將配置，洪總坦言：「各隊都絞盡腦汁，看如何讓洋將戰力最大化。去年我們也不期待，第一年就能在中職有多少成績，在洋將這一環就沒有琢磨這麼深，而是致力於培養新秀，有時單週只用兩個洋投。」今年確實加強尋找洋將，如果打線維持火力，季後賽將更有可為。

洪總對台灣棒球發展樂觀，近期威廉波特少棒睽違29年奪冠、U15亞洲盃也抱回冠軍，他都持續關注。他並提到辜仲諒希望將世界棒壘球總會設置在台灣。洪總期待趁勢而為，無論軟硬體都要提升，「球場該建的就建，該改造的就改造。好不容易有一項運動讓世界刮目相看，應該全力推動。」