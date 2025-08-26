鈴木駿輔適應台灣飲食心懷感謝　睽違一年一軍登板不想輸魔鷹

▲鈴木駿輔 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將首位日籍洋投鈴木駿輔將於27日迎來轉隊後初登板。經歷過離開桃猿在全越運動延續生涯，他格外珍惜這次一軍出賽機會。他表示，今年與去年的最大不同，除了控球進步外，對於台灣的飲食與生活也愈來愈適應。

鈴木駿輔去年效力樂天桃猿，今年轉戰悍將後在二軍繳出宰制級表現，等了一年多終於再度踏上一軍舞台。他坦言：「去年起在社會人（全越運動）就持續努力到現在，雖然花了一些時間才走到這一步，但很感謝能迎來明天的出賽。」

他在日本時期主要於獨立聯盟磨練，雖未踏上日職舞台，但始終抱持在職棒發展的信念，延續自己的棒球路。「特別是在台灣經歷過社會人棒球後，能挑戰更高層級讓我感到開心。職棒強度很高，思考如何對決打者的過程本身就很快樂。」

與台鋼雄鷹的日籍洋投櫻井周斗過去頗有淵源，曾一同在鳥取自主訓練，因此兩人一見面就親切打招呼。至於台鋼雄鷹的打者，他最期待對決魔鷹：「他曾待過日職，連兩年都在全壘打榜上，是非常厲害的打者，不想輸給他。」另外，與吳念庭曾在全越一起訓練，但尚未交手，「希望能有精彩對決。」

談到近兩年的不同，鈴木駿輔表示：「最明顯的是控球進步。去年剛到新環境時，飲食與生活尚需適應，如今已逐漸習慣，也對飲食與教練團心懷感謝。」他補充說，許銘傑也給予不少建議，在悍將一、二軍投手教練間都建立了信任，「所以很多問題都會向他們請教。」