桃猿「SINGDOME音樂電台」9/12登場 李玖哲領銜開唱

▲ Rakuten Monkeys「SINGDOME音樂電台」9/12登場， 李玖哲領銜開唱 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

Rakuten Monkeys將於9月12日至9月14日，在臺北大巨蛋隆重推出為期三天的「SINGDOME音樂電台」主題日！本次主視覺以黑膠、光碟、耳機等跨時代音樂載體為核心符號，這些元素漂浮於科幻宇宙中，象徵著音樂超越時空、連結世代的無限魅力。

Rakuten Monkeys的吉祥物大聖與猿氣將駕著飛碟降臨，誠摯邀請所有「10號隊友」踏入這片獨特的音樂宇宙。在這裡，每一次應援都將化為推動宇宙的能量，讓聲音轉化為光芒，節奏成為軌道，使廣大球迷成為「SINGDOME音樂電台」最律動的心跳！

「SINGDOME音樂電台」主題日將聚集台灣、日本以及韓國的重量級藝人，為大家帶來一場視覺與聽覺雙重盛宴。我們誠摯邀請大家調頻至FM10音樂電台，一同「心動」來看球，體驗這場音樂與棒球的完美結合。

本次主題日卡司陣容堅強，首位公布的嘉賓是金曲歌王李玖哲！他將擔任9月12日的賽後演唱嘉賓，要為現場帶來一波浪漫的音樂時光。 Rakuten Monkeys邀請所有球迷朋友一同來到臺北大巨蛋，感受這場盛大的音樂饗宴！