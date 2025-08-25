台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

▲小野寺賢人。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2023年亞洲冬季棒球聯盟，小野寺賢人隨台鋼雄鷹出征，在4場登板中3度先發，繳出總計19.2局、防禦率僅0.92的驚人成績。最令人難忘的是冠軍戰，他先發對決日職紅隊，主投8.2局僅失1分，帶領雄鷹奪下冬盟冠軍，成為團隊重要功臣。

2024年中職元年，小野寺賢人成為雄鷹先發主力。雖然首度登板僅投4.1局失5分，但他迅速調整，接下來連6場繳出優質先發展現壓制力。不過，6月30日先發投3局無失分後因傷休兵，提前結束球季。整季9場登板全是先發，繳出2勝4敗、50.2局、37支被安打、25次奪三振、防禦率2.31的亮眼數據，繳出漂亮成績單。

除了場上穩健投球，小野寺賢人在場外也展現親民又逗趣的一面。曾在單場MVP鷹雄舞台搞怪熱舞，也曾於台北大巨蛋驚喜獻唱〈愛我別走〉，可愛模樣成功圈粉，成為球迷心中的亮點。

今年球季他持續在二軍努力，14場登板中11場先發，拿下7勝（暫居聯盟第一）、並送出39次三振（排名第三）。隨著賽季進入尾聲，球隊調整戰力布局，小野寺賢人將返日，提前結束2025年賽季。

球團感謝小野寺賢人自2023冬盟起一路陪伴，參與隊史首年一軍賽季，一同揮汗、經歷歡笑與挫折。為此，球團特別邀請他於8月29日（五）重返澄清湖主場，成為賽後鷹雄舞台特別嘉賓，並在三壘側應援舞台舉辦祝福見面會，邀請球迷以最熱烈掌聲和加油聲，為小野寺賢人送上珍貴的祝福與回憶。