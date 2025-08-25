美洲盃爆發衝突！馬刺小將飆進致勝球後揮拳恐遭禁賽

That's what started the brawl between Argentina and the Dominican Republic in the AmeriCup.

It seems someone from Argentina walks to David Jones-Garcia and the brawl startspic.twitter.com/wjm7DbSDME — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) August 25, 2025

記者游郁香／綜合報導

2025年FIBA美洲盃小組賽出現火爆戲碼，多明尼加與阿根廷激戰至延長賽，最終多明尼加以84比83驚險獲勝，收下2連勝登上C組榜首。不過，賽後場邊爆發嚴重衝突，主角竟是全場攻下20分、投進致勝球的馬刺小將瓊斯-加西亞（David Jones-Garcia），他情緒失控揮拳攻擊阿根廷球員，可能面臨禁賽處分。

這場比賽阿根廷領先長達35分鐘，末節關鍵時刻努涅斯（Ángel Núñez）投進三分球，幫助多明尼加首次反超。比賽最後4分45秒，兩隊數度互換領先，努涅斯靠罰球將比數追平，逼進延長。延長賽最後17秒，瓊斯-加西亞跳投命中奠定勝基，接著球隊連續兩波守住阿根廷的三分出手，驚險保住勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本場最佳球員由皇馬後衛菲利斯（Andrés Feliz）拿下，他繳出14分、11助攻、7籃板的全面數據，並刷新多明尼加在美洲盃的單場助攻紀錄。努涅斯也有14分進帳，其中11分來自第4節，內線大將索里亞諾（Joel Soriano）更送出6記火鍋，幫助球隊創下美洲盃單場11次阻攻的新紀錄。

▲馬刺小將瓊斯-加西亞賽後揮拳恐遭禁賽。（圖／取自FIBA官網）

然而，賽後場邊卻爆發推擠衝突。原本氣氛似乎要平息，瓊斯-加西亞卻突然衝出底線揮拳攻擊一名阿根廷球員，畫面引發譁然。雖然轉播記者後續公佈影片顯示，是阿根廷球員先挑起肢體接觸，但由於他持續回擊，FIBA仍可能對他進行懲處。

目前瓊斯-加西亞場均繳出21分、8.5籃板與4.5助攻，狀態火燙，正帶領多明尼加朝8強邁進。不過，若因這次衝突遭禁賽，恐將讓他的夏天蒙上陰影。對這位即將以馬刺雙向合約展開關鍵球季的年輕後衛來說，更需要展現的不只是火力，還有冷靜的心態。

▲瓊斯-加西亞命中關鍵跳投，幫助多明尼加延長賽險勝阿根廷。（圖／取自FIBA官網）