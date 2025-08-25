運動雲

經典賽初選80人大名單全職業！旅美涵蓋2A、3A　林威助近期赴日

▲中職秘書長楊清瓏、中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

備戰明年經典賽，中華隊25日進行選訓會議，除了確定教練團成員之外，也初步挑選出80位大名單，包含旅美、旅日及中職好手。

中華隊總教練曾豪駒會後受訪表示，今天會議初步規劃出80人名單，但這只是初步名單，預計12月將制定更精細的名單。「在這段期間我們都還要繼續持續觀察每一位選手」，曾豪駒強調，縮小名單時會詢問每位選手的參賽意願，「有堅定目標和強大意志來參加比賽，或許在整個團隊上可以打出不同的感覺。」

針對旅外選手的選入情況，曾豪駒透露，不管是3A到2A的選手都有納入，旅日選手也包含在內，「人數算是預計蠻多的」。他表示，球季結束前都會持續觀察這些選手的表現。

為了掌握旅外選手狀況，曾豪駒指出，已請郭泓志和陳偉殷密切注意，他們會隨時將觀察到的影片回傳，讓教練團能夠持續評估選手表現。

關於費爾柴德（Stuart Fairchild）進入60人名單的消息，曾豪駒表示目前僅從新聞媒體得知相關訊息，需要請聯盟或情蒐人員進一步了解。

目前情蒐小組持續觀察國內選手，國外選手有比賽時會製作影片提供給教練團參考。會長蔡其昌與林威助近期赴日，探訪旅日選手。

