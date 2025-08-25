運動雲

22位UG女孩全員出擊　統一獅童話樂園9月新莊開趴

▲UG全員到齊。（圖／統一獅提供）

▲UG全員到齊。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年統一7-ELEVEN獅年度女孩主題日「Unigirls with U」將於9月13日（六）、9月14日（日）連續兩天在新莊棒球場熱鬧登場！今年Unigirls將拋下帥氣形象，全員化身甜美可愛的「童話樂園甜心」，帶給球迷耳目一新的活力氛圍。

今年主題日全22位Unigirls女孩齊聚，將帶來精心準備的才藝表演，展現最青春亮眼的一面。主視覺以「童話樂園」為概念，搭配莫蘭迪綠、杏色與奶蓋灰三色設計主題球衣，粉嫩漸層中增添溫柔氣質，女孩甜度全面升級。更多精美周邊商品也將陸續公開，敬請期待。

除了賽前、賽後的表演，兩天活動還規劃「Unigirls with U 簽名會」，每日將有11位女孩登場。簽名會將採售票方式進場，詳細參加辦法即將公布，球迷們務必把握近距離互動的難得機會。

「Unigirls with U」主題日首次移師新莊棒球場，內野（含熱力應援席、AAOA應援席、OAOA應援席）兩日皆規劃不同贈品，凡購買內野票券即可兌換三項入場好禮。票務部分，全台統一超商ibon售票系統已全面開賣，熱力應援席及AAOA應援席已搶購一空，AAOA應援席650元持續熱賣中，外野自由席最低只要300元，購買ibon預售票還可享50元折扣。

球迷們快把握機會，一同進場感受Unigirls甜美能量，迎接專屬於女孩們的夢幻棒球盛宴！

關鍵字： Unigirls女孩主題日新莊棒球場精彩表演球迷互動

