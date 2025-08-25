運動雲

勇士多次嘗試交易網羅詹皇　美媒：湖人對巴特勒、庫明加沒興趣

▲▼勇士柯瑞、湖人詹姆斯、勇士波傑姆斯基 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士若想交易延攬詹姆斯，必須送出巴特勒匹配薪資，但湖人明確拒絕。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士傳出多次嘗試交易網羅天王詹姆斯（LeBron James），不過據《Lakers Daily》報導，湖人對灣區陣中的主力巴特勒（Jimmy Butler）、前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）毫無興趣。由於詹皇擁有「交易否決權」，除非他主動喊賣我，否則湖人無法交易他，消息人士還強調，他沒打算離開洛城。

《The Stein Line》資深記者費雪（Jake Fischer）披露，勇士曾評估以巴特勒當籌碼來匹配薪資，以延攬詹姆斯入隊，但湖人明確表態「完全沒有興趣」。庫明加則是受限自由球員，理論上可透過「先簽後換」完成交易，但湖人同樣沒考慮。

▲▼湖人天王詹姆斯遭逢左膝內側副韌帶（MCL）二級拉傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯合約進入最後一年，外界關注他是否會迎來「洛城最後一舞」。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯下季薪資為5260萬美元，也是合約的最後一年，種種跡象顯示他將留守洛杉磯。自2018年加盟湖人以來，詹皇已為球隊帶來2020年「泡泡園區」冠軍，2023年也闖進西區決賽。

雖然今年季後賽首輪不敵灰狼提前出局，但他與湖人的「連結」依舊深厚，尤其長子布朗尼（Bronny James）已成為他的湖人隊友，新門面唐西奇（Luka Dončić）、主帥瑞迪克（JJ Redick）等與他交情密切。

詹姆斯將在明年休賽季成為「非受限自由球員」，屆時他可選擇續留或離隊。這位4屆MVP與4屆總決賽MVP效力湖人期間，場均繳出26.6分、7.9籃板、8.1助攻。

▲▼柯瑞；詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA兩大天王詹姆斯、柯瑞去年在巴黎奧運夢幻聯手，傳出勇士也多次嘗試讓他們在NBA合作。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯勇士巴特勒庫明加

