平野惠一場上嚴謹、場下搞笑　川岸強曝高中隊友秘辛

▲樂天桃猿投手教練川岸強。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿24日與統一獅賽前，投手教練川岸強接受媒體訪問，談到自己高中甲子園時期的老隊友、現任中信兄弟總教練平野惠一，也分享了對洋投群狀態的看法；川岸強指出，平野自高中起就是既嚴謹又帶有趣味的人物，而在投手戰力方面，威能帝、魔神樂兩大王牌穩定，波賽樂近期更展現脫胎換骨般的表現。

被問到與中信兄弟總教練平野惠一的往事，川岸強笑說，平野從高中起就是個很有趣的人，「搞笑的事情他都能做到，真的很厲害。」

近期中信兄弟官方在社群平台推出「上班路」系列 Reels，平野在影片中大方展現搞笑一面，也引起不少球迷討論；川岸強則補充，雖然平野私下幽默，但在球場上卻是一位嚴格、嚴謹的隊長，「不是那種會在場上搞笑的選手，」他也透露，兩人至今在球場相遇時仍會寒暄聊天，維持不錯的情誼。

談到桃猿洋投配置，川岸強直言，威能帝與魔神樂是球隊的雙王牌，近期表現依舊穩健，扛起先發重任；而另一名洋投波賽樂，近期更繳出優質內容，逐漸走出上半季的起伏。

川岸強分析，波賽樂其實從熱身賽起就展現不錯狀態，上半季的內容也不算糟糕，只是偶爾因球浮起或運氣不佳，加上個性謹慎，導致容易在球數上落後。不過近期他心態轉變，在教練團鼓勵下更有自信，逐漸投出應有的壓制力。

「我們一直提醒他要對自己有信心，沒問題的，這點很重要，」川岸強最後說。