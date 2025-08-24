不解為何Kobe不在「史上最佳」討論中　小蟲、歐尼爾同聲力挺

▲歐尼爾公開喊話，對外界低估前搭檔布萊恩感到沮喪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

NBA「GOAT」（史上最偉大球員）話題多年來爭論不休，主角幾乎總圍繞在喬丹（Michael Jordan）與詹姆斯（LeBron James）之間，名人堂傳奇星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）和「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）近日不約而同表態，已故湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）也該被納入討論。

羅德曼最近在知名網紅N3on的直播節目上被問到「GOAT」人選時，依舊選擇老戰友喬丹，但他隨即補充，「我們都知道答案是喬丹，這沒問題。但大家卻忘了一個人，那就是布萊恩。人們談論其他人，卻不談Kobe，我不明白為什麼。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲羅德曼直言布萊恩在GOAT討論中被嚴重忽視。（圖／達志影像／美聯社）

羅德曼被視為史上最佳防守者之一，布萊恩能被他與喬丹相提並論，意義非凡。羅德曼與其他同儕一樣，真切認可這位湖人傳奇的偉大，並希望他的傳承與比賽影響力能得到應有的尊敬。

Shaq: “I get frustrated when people talk about the GOATs of the game and don’t mention Kobe Bryant.”



(via @straightgamepod) pic.twitter.com/EiOt17Jyw5 — Legion Hoops (@LegionHoops) August 23, 2025

身為布萊恩昔日在湖人完成連霸的重要搭檔，「俠客」歐尼爾也公開表示，「當人們討論史上最偉大的球員時卻沒提Kobe，這會讓我感到沮喪。」

布萊恩生涯20年全獻給湖人，繳出場均25分、5.2籃板、4.7助攻，奪下5冠、2次總決賽MVP與18次全明星，留下無數經典，包括單場81分、告別戰狂轟60分，以及帶領湖人完成3連霸。

▲布萊恩生涯留下單場81分、5冠榮耀。（圖／達志影像／美聯社）