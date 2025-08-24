給足2次機會再定奪！布雷克不穩仍有貢獻　林岳平談洋投競爭

▲林岳平。（圖／記者王真魚攝）



記者胡冠辰／桃園報導

統一獅近期在洋投使用上備受矚目，繼布雷克昨晚對桃猿先發僅投4.2局失6分（4責失）後，今（24日）將由新洋投奧德銳登板「開箱」；賽前總教練林岳平表示，教練團有給予3位洋投（布雷克、蒙德茲與奧德銳）各2次出賽機會，待完整觀察後再決定誰能留下，並強調不會以「期末考」來定義，而是依球隊九月、十月賽程需求，謹慎挑選最合適的戰力。

林岳平指出，布雷克已完成第一次出賽，接下來將調整備戰下週表現，奧德銳則會有2次登板機會才做評估；至於最終人選，餅總直言：「等他們都投完，我們再評估，831最後一刻才會有答案。」

先前外界關注3名洋投是否面臨「期末考」壓力，林岳平否認此說法，他認為這不是單純淘汰，而是戰力選擇：「布雷克上半季給我們帶來的安定，大家都看得到，只是下半季因為投球量增加，出現不穩與球速下滑，但不能抹去他今年對球隊的貢獻。」

至於蒙德茲表現「時好時壞」，林岳平坦言這是既有狀況，控球不穩定仍是課題，不過他最後強調，最終會讓三人公平競爭後，再決定球隊要帶誰進入季後賽：「我們要挑選能應付九月、十月，甚至（狀況不好的話）季後賽第一輪的戰力。」