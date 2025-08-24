Kobe 47歲冥誕！遺孀曬親吻照表達思念　摯友賈索：永遠愛你

▲已故湖人傳奇布萊恩47歲冥誕，愛妻凡妮莎曬親吻照表達思念。（圖／翻攝自IG／vanessabryant）

記者游郁香／綜合報導

美國時間8月23日是湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）的47歲冥誕，距離他與女兒吉安娜（Gigi）不幸在直升機事故喪生已逾5年，但「曼巴精神」依舊深深影響全世界。這一天，遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）在社群貼出一張親吻Kobe臉頰的舊照，深情寫下，「我們好愛你，也好想念你和Gigi。生日快樂，寶貝。」

The heart of Los Angeles – Happy Birthday, Kobe ???? pic.twitter.com/Vcz4kLA2sz [廣告]請繼續往下閱讀... August 23, 2025

凡妮莎與布萊恩育有4個女兒，除已逝的吉安娜外，還包括22歲的娜塔莉亞（Natalia）、8歲的比安卡（Bianka）和6歲的卡普里（Capri Kobe）。她上月曾分享卡普裡手握籃球模仿父親動作的照片，寫下「有其父必有其女」。兩個月前，娜塔莉亞在南加大畢業典禮上，特地將Kobe的「Sheath」標誌縫在學位袍上，以行動致敬父親。

Happy Birthday, hermano. I miss you and love you always ❤️ pic.twitter.com/KNZTFrfH34 — Pau Gasol (@paugasol) August 23, 2025

在布萊恩47歲冥誕這天，他昔日的戰友也是摯友賈索（Pau Gasol），分享了兩人的合照，簡短而真摯地發文，「生日快樂，hermano（兄弟）。我永遠想念你、愛你 。」兩人曾在2009、2010年攜手率領湖人完成2連霸，是當時聯盟最具威脅的雙核心組合。

湖人傳奇魔術強森（Magic Johnson）也在X平台寫下，「在你生日這天，緬懷作為丈夫、女兒的父親、企業家、朋友、5屆總冠軍，以及史上最偉大球員之一布萊恩。」

布萊恩將整個20年生涯獻給湖人，總共出賽1346場，繳出場均25分、5.2籃板、4.7助攻、1.4抄截，投籃命中率44.7%、三分命中率32.9%。他奪下5座總冠軍、2次總決賽MVP、2008年年度MVP，並18度入選全明星賽，生涯總得分排名歷史第4，也是NBA史上唯一一位同時有兩個背號（8號與24號）被同一支球隊退休的球員。

布萊恩留下無數經典，2006年單場狂砍81分、2016年以60分華麗告別，還有2000年代初率隊完成3連霸。

Natalia Bryant’s birthday tribute to her father Kobe ???? pic.twitter.com/Pj7qC5PTje — Kobe Bryant Stories & Motivation (@kobehighlight) August 23, 2025

在場外，布萊恩同樣追求卓越，奪下奧斯卡獎、出版暢銷書，更投入女兒吉安娜球隊的教練工作。自2016年起，8月24日更被洛杉磯市正式定為「布萊恩日」（Kobe Bryant Day），象徵他身披的兩件球衣號碼。今年湖人也在社群發布「Mamba Forever」紀念貼文，並展示布萊恩在加密貨幣球館外的銅像，那是他完成81分壯舉的經典姿態。

據報導，布萊恩的傳奇故事有望登上大銀幕，華納兄弟影業已買下劇本，聚焦他17歲進入NBA選秀、加盟湖人的經歷，揭開籃球史上最偉大生涯之一的序幕。