運動雲

>

Kobe 47歲冥誕！遺孀曬親吻照表達思念　摯友賈索：永遠愛你

▲▼已故湖人傳奇布萊恩47歲冥誕，愛妻凡妮莎曬親吻照表達思念。（圖／翻攝自IG／vanessabryant）

▲已故湖人傳奇布萊恩47歲冥誕，愛妻凡妮莎曬親吻照表達思念。（圖／翻攝自IG／vanessabryant）

記者游郁香／綜合報導

美國時間8月23日是湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）的47歲冥誕，距離他與女兒吉安娜（Gigi）不幸在直升機事故喪生已逾5年，但「曼巴精神」依舊深深影響全世界。這一天，遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）在社群貼出一張親吻Kobe臉頰的舊照，深情寫下，「我們好愛你，也好想念你和Gigi。生日快樂，寶貝。」

凡妮莎與布萊恩育有4個女兒，除已逝的吉安娜外，還包括22歲的娜塔莉亞（Natalia）、8歲的比安卡（Bianka）和6歲的卡普里（Capri Kobe）。她上月曾分享卡普裡手握籃球模仿父親動作的照片，寫下「有其父必有其女」。兩個月前，娜塔莉亞在南加大畢業典禮上，特地將Kobe的「Sheath」標誌縫在學位袍上，以行動致敬父親。

在布萊恩47歲冥誕這天，他昔日的戰友也是摯友賈索（Pau Gasol），分享了兩人的合照，簡短而真摯地發文，「生日快樂，hermano（兄弟）。我永遠想念你、愛你 。」兩人曾在2009、2010年攜手率領湖人完成2連霸，是當時聯盟最具威脅的雙核心組合。

湖人傳奇魔術強森（Magic Johnson）也在X平台寫下，「在你生日這天，緬懷作為丈夫、女兒的父親、企業家、朋友、5屆總冠軍，以及史上最偉大球員之一布萊恩。」

布萊恩將整個20年生涯獻給湖人，總共出賽1346場，繳出場均25分、5.2籃板、4.7助攻、1.4抄截，投籃命中率44.7%、三分命中率32.9%。他奪下5座總冠軍、2次總決賽MVP、2008年年度MVP，並18度入選全明星賽，生涯總得分排名歷史第4，也是NBA史上唯一一位同時有兩個背號（8號與24號）被同一支球隊退休的球員。

布萊恩留下無數經典，2006年單場狂砍81分、2016年以60分華麗告別，還有2000年代初率隊完成3連霸。

在場外，布萊恩同樣追求卓越，奪下奧斯卡獎、出版暢銷書，更投入女兒吉安娜球隊的教練工作。自2016年起，8月24日更被洛杉磯市正式定為「布萊恩日」（Kobe Bryant Day），象徵他身披的兩件球衣號碼。今年湖人也在社群發布「Mamba Forever」紀念貼文，並展示布萊恩在加密貨幣球館外的銅像，那是他完成81分壯舉的經典姿態。

據報導，布萊恩的傳奇故事有望登上大銀幕，華納兄弟影業已買下劇本，聚焦他17歲進入NBA選秀、加盟湖人的經歷，揭開籃球史上最偉大生涯之一的序幕。

關鍵字： NBA湖人布萊恩凡妮莎賈索魔術強森

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

台灣混血強打「龍仔」豪砲再出擊！　本季第19轟出爐還追平隊史超神紀錄

台灣混血強打「龍仔」豪砲再出擊！　本季第19轟出爐還追平隊史超神紀錄

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

U15亞洲盃／個人獎出爐！陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

U15亞洲盃／個人獎出爐！陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

兄弟那一場成轉捩點！威能帝連9場優質先發　僅收2勝笑喊：我知道

兄弟那一場成轉捩點！威能帝連9場優質先發　僅收2勝笑喊：我知道

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

江坤宇「全壘打順其自然」首轟出爐！許基宏再見安打收尾　兄弟4比3險勝雄鷹

江坤宇「全壘打順其自然」首轟出爐！許基宏再見安打收尾　兄弟4比3險勝雄鷹

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

熱門新聞

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

台灣混血強打「龍仔」豪砲再出擊！　本季第19轟出爐還追平隊史超神紀錄

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

讀者回應

﻿

熱門新聞

1FA大魚　陳將双有意願返台打職籃

2台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

3不用頂薪　ESPN爆料KD願和火箭續約

4被胖哥呼喚回來了！猿迷擠爆桃園

5「龍仔」本季第19轟打破隊史紀錄

最新新聞

1黃韋盛腳踏車爆胎？神奇盜壘佐「曼陀珠」笑稱感謝老天爺

2前湖人後衛洗刷涉賭嫌疑！損失仍慘重

3韓職發「啦啦隊卡」　球迷怒：這不是台灣！

4Kobe冥誕！遺孀親吻照表達思念　

5詹皓晴克里夫蘭女網賽拿下亞軍

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！　笑曝平野扮2號：都自己當裁判

宋晟睿雙響！　平野惠一也有功勞：我是後勁2號

李勛傑首轟奪MVP釋放壓力　坦言曾陷低潮：真的好久沒這種感覺了

古久保健二肯定李勛傑首轟展自信　點出關鍵打席仍待學習

調皮鬼李珠珢發起戰鬥　邀雅英PK「胸拳小書包」

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366