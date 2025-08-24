運動雲

>

英超冷門再現！帕利尼亞先發建功　熱刺客場2比0擊敗曼城

▲帕利尼亞（João Palhinha）。（圖／達志影像／美聯社）

▲帕利尼亞（João Palhinha）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

英超聯賽23日深夜在伊蒂哈德球場上演冷門戲碼，熱刺在新任主帥法蘭克（Thomas Frank）帶領下，以2比0擊敗曼城，取得本賽季的第2場勝利，同時在近5次作客伊蒂哈德拿下第3勝；帕利尼亞（João Palhinha）在英超首發戰中收穫處子球，強森（Brennan Johnson）也在上半場建功，幫助球隊帶走寶貴3分積分。

開場階段，曼城雖佔據控球優勢，但始終無法突破熱刺中場的雙重屏障；維卡里奧（Guglielmo Vicario）在門前兩度神勇擋下馬爾穆什（Omar Marmoush）的單刀，讓球隊得以保持不失。

第35分鐘，波羅（Pedro Porro）挑傳助攻薩爾（Pape Sarr）爭到頭球，理查利森（Richarlison）得球後右路突破並送出傳中，強森禁區內第一時間推射入網，雖然邊裁立即舉旗示意越位，但VAR判定理查利森沒有越位，進球最終有效，熱刺1比0先馳得點。

上半場補時第2分鐘，熱刺高位逼搶再次奏效，薩爾成功壓迫搶斷岡薩雷斯（Nico González），雖然特拉福德（James Trafford）第一時間擋下了理查利森的腳下球，但解圍不遠，皮球落到帕利尼亞腳下，這位葡萄牙中場一腳勁射破網，幫助熱刺在半場結束前將比分擴大至2比0。

下半場曼城雖佔據控球，但始終難以製造實質威脅，阿克（Nathan Aké）與杜庫（Jeremy Doku）相繼嘗試射門，均被帕利尼亞和范德文（Micky van de Ven）成功化解。

反之熱刺在反擊端依舊具威脅，強森、理查利森與奧多貝爾（Wilson Odobert）多次接近破門，最終射門數熱刺也以12比10領先，也顯示熱刺並非僅靠防守取勝。

比賽結束後，主帥法蘭克接受採訪時難掩喜悅，他說：「我對球隊的表現非常滿意，當然，對這場勝利更是如此。我認為前35分鐘雙方勢均力敵，曼城稍微佔優，但我們保持比賽節奏，做對的事情，展現了強大心態，第一球改變了比賽走向，之後我們基本上掌控了比賽。」

此外他特別強調下半場的表現：「下半場真的是非凡的，我們依舊主動出擊，高位逼搶，積極進取，讓對手非常難受，對此我感到非常自豪。」

談及防守端的成功，法蘭克表示：「零封心態至關重要。零封意味著更容易取勝，我們在這方面付出了很多努力，要大大讚揚教練組、球員們，還有助理教練威爾斯（Matt Wells），他在高壓、中壓、低位防守以及禁區防守上都做得非常出色。」

最後，他稱讚球員們的堅韌心態是勝利關鍵：「球員們展現了勇氣與決心，即便在體能下滑時依舊保持高壓，讓對手不斷奔跑，這種心態與執著，正是決定勝負的差別所在。」

關鍵字： 英超足球曼城熱刺

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

U15亞洲盃／個人獎出爐！陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

U15亞洲盃／個人獎出爐！陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

兄弟那一場成轉捩點！威能帝連9場優質先發　僅收2勝笑喊：我知道

兄弟那一場成轉捩點！威能帝連9場優質先發　僅收2勝笑喊：我知道

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

台灣混血強打「龍仔」豪砲再出擊！　本季第19轟出爐還追平隊史超神紀錄

台灣混血強打「龍仔」豪砲再出擊！　本季第19轟出爐還追平隊史超神紀錄

江坤宇「全壘打順其自然」首轟出爐！許基宏再見安打收尾　兄弟4比3險勝雄鷹

江坤宇「全壘打順其自然」首轟出爐！許基宏再見安打收尾　兄弟4比3險勝雄鷹

【橋斷16人墜】黃河特大橋斷裂瞬間　居民嚇醒：以為地震來了！

熱門新聞

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

U15亞洲盃／個人獎出爐！陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

2FA大魚　陳將双有意願返台打職籃

3不用頂薪　ESPN爆料KD願和火箭續約

4台灣3比0擊退日本　二連霸奪第8冠

5被胖哥呼喚回來了！猿迷擠爆桃園

最新新聞

1道奇1比5不敵教士跌至國聯西區第二

2「龍仔」本季第19轟打破隊史紀錄

3小波特豪語「總能把湖人打爆」

4洋基苦吞對戰紅襪8連敗！

5約基奇送別小波特　竟叮嚀記得戴套

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！　笑曝平野扮2號：都自己當裁判

宋晟睿雙響！　平野惠一也有功勞：我是後勁2號

李勛傑首轟奪MVP釋放壓力　坦言曾陷低潮：真的好久沒這種感覺了

古久保健二肯定李勛傑首轟展自信　點出關鍵打席仍待學習

調皮鬼李珠珢發起戰鬥　邀雅英PK「胸拳小書包」

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366