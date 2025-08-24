英超冷門再現！帕利尼亞先發建功　熱刺客場2比0擊敗曼城

▲帕利尼亞（João Palhinha）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

英超聯賽23日深夜在伊蒂哈德球場上演冷門戲碼，熱刺在新任主帥法蘭克（Thomas Frank）帶領下，以2比0擊敗曼城，取得本賽季的第2場勝利，同時在近5次作客伊蒂哈德拿下第3勝；帕利尼亞（João Palhinha）在英超首發戰中收穫處子球，強森（Brennan Johnson）也在上半場建功，幫助球隊帶走寶貴3分積分。

We're underway for the second half!



August 23, 2025

開場階段，曼城雖佔據控球優勢，但始終無法突破熱刺中場的雙重屏障；維卡里奧（Guglielmo Vicario）在門前兩度神勇擋下馬爾穆什（Omar Marmoush）的單刀，讓球隊得以保持不失。

第35分鐘，波羅（Pedro Porro）挑傳助攻薩爾（Pape Sarr）爭到頭球，理查利森（Richarlison）得球後右路突破並送出傳中，強森禁區內第一時間推射入網，雖然邊裁立即舉旗示意越位，但VAR判定理查利森沒有越位，進球最終有效，熱刺1比0先馳得點。

上半場補時第2分鐘，熱刺高位逼搶再次奏效，薩爾成功壓迫搶斷岡薩雷斯（Nico González），雖然特拉福德（James Trafford）第一時間擋下了理查利森的腳下球，但解圍不遠，皮球落到帕利尼亞腳下，這位葡萄牙中場一腳勁射破網，幫助熱刺在半場結束前將比分擴大至2比0。

Johnson yet again

Palhinha's first goal

Another win at the Etihad



Highlights: Man City 0-2 Spurs pic.twitter.com/1HfADWmCUv — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 23, 2025

下半場曼城雖佔據控球，但始終難以製造實質威脅，阿克（Nathan Aké）與杜庫（Jeremy Doku）相繼嘗試射門，均被帕利尼亞和范德文（Micky van de Ven）成功化解。

反之熱刺在反擊端依舊具威脅，強森、理查利森與奧多貝爾（Wilson Odobert）多次接近破門，最終射門數熱刺也以12比10領先，也顯示熱刺並非僅靠防守取勝。

比賽結束後，主帥法蘭克接受採訪時難掩喜悅，他說：「我對球隊的表現非常滿意，當然，對這場勝利更是如此。我認為前35分鐘雙方勢均力敵，曼城稍微佔優，但我們保持比賽節奏，做對的事情，展現了強大心態，第一球改變了比賽走向，之後我們基本上掌控了比賽。」

Thomas Frank praises his side - “A real team performance” pic.twitter.com/axQPrXJTJr — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 23, 2025

此外他特別強調下半場的表現：「下半場真的是非凡的，我們依舊主動出擊，高位逼搶，積極進取，讓對手非常難受，對此我感到非常自豪。」

談及防守端的成功，法蘭克表示：「零封心態至關重要。零封意味著更容易取勝，我們在這方面付出了很多努力，要大大讚揚教練組、球員們，還有助理教練威爾斯（Matt Wells），他在高壓、中壓、低位防守以及禁區防守上都做得非常出色。」

最後，他稱讚球員們的堅韌心態是勝利關鍵：「球員們展現了勇氣與決心，即便在體能下滑時依舊保持高壓，讓對手不斷奔跑，這種心態與執著，正是決定勝負的差別所在。」