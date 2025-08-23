記者胡冠辰／新莊報導

味全龍洋投伍鐸23日對老東家富邦悍將先發6局無失分，僅被敲出3支安打，幫助球隊以3比1收下勝利，個人收下本季第6勝，同時也是他在中職生涯第77場勝投，超越兄弟象傳奇洋將「風神」赫斯特（Jonathan Hurst）。

▲「每天準備好自己！」 伍鐸封鎖老東家奪生涯第77勝、對富邦20勝達標。（圖／味全龍提供）



賽後談到這場勝利，伍鐸坦言前幾天身體狀況不太舒服，甚至有鼻塞狀況，但他仍堅持登板，「這一勝很重要，因為球隊需要，我能拿下來對我來說是種榮耀。」

在中職征戰多年、效力過3支球隊的伍鐸，能夠持續穩定輸出，他歸功於日常的準備與自律，「這些成績來自我每天的努力、每一天的準備，讓身體時刻保持好狀態，才能達成現在的成功。」

這場比賽也讓伍鐸成為中職首位對富邦拿下20勝的投手，儘管賽後才得知這項紀錄，但他淡定表示：「能夠成為第一當然很好，但更重要的是我每天把自己準備好，讓自己有機會拿下勝利。」

談到壓制富邦打線的關鍵，伍鐸表示對手近期打線火熱，佈陣也更有章法，「所以投手們都慧專注在每一球都要投到自己想要的位置。」

對於長年征戰台灣，伍鐸也展現出深厚情感：「我真的很喜歡台灣，我的家人也很喜歡台灣，每一年回來這裡，都覺得是一件很自然的事；現在最重要的，就是幫助球隊贏球。」