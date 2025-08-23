運動雲

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

▲U15亞洲青少棒錦標賽 。（圖／棒協提供）

▲U15亞洲青少棒錦標賽 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

2025年第6屆U15亞洲青少棒錦標賽冠軍戰，地主台灣隊23日晚間與宿敵日本激烈交鋒，雙方前半場呈現投手戰，不過台灣在6局上半靠著陳泊佑掃出關鍵三壘安打，送回2分，終場以3比0力退日本，成功完成二連霸，並拿下隊史第8座冠軍金盃。

台灣此役派出柯邵捷先發，展現沉穩控球與壓制力，完投7局僅被擊出4支安打，送出3次三振，雖有3次保送，但都能及時化解危機，沒有失分，成功守住比賽局面。他最終拿下勝投，是中華隊能夠奪冠最大功臣。

開賽首局，日本隊就打出滿壘攻勢，但未能突破中華隊防線，留下三名殘壘；台灣首局則因雙殺打終止攻勢。接下來兩隊你來我往，3到5局陸續有人上壘，但都在關鍵時刻熄火，比分依舊掛零。

6局上半，中華隊兩出局後由陳瑞鑫敲出安打，胡冠威選到保送形成一、二壘有人。此時陳泊佑挺身而出，掃出右中外野方向的三壘安打，清空壘包送回兩分，打破僵局。日本隊立即更換投手止血，但比分已被改寫為2比0。

7局上半，中華隊打線延續氣勢。黃子齊、曾乙喆接連上壘，溫以恩觸擊推進形成二、三壘有人，接著江金澄把握機會，掃出右半邊穿越安打，送回三壘跑者，追加1分，台灣將比分擴大為3比0。

日本見情勢不利，再度換投由三浦大我接替成田遥喜，但中華隊已成功建立領先優勢。

取得領先後，中華隊投手柯邵捷展現強大壓制力，穩健解決日本打者，未再給對手機會。終場台灣以3比0完封日本，勇奪冠軍，完成二連霸的壯舉，也將隊史冠軍數推進至第8座。

▲▼ 台灣此役派出柯邵捷先發，展現沉穩控球與壓制力 。（圖／棒協提供）

▲台灣此役派出柯邵捷先發，展現沉穩控球與壓制力 。（圖／棒協提供）
 

