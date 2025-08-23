運動雲

凱樂來了！桃猿不急831大限前開箱　霸姆德命運成焦點

▲ 凱樂 。（圖／記者王真魚攝）

▲凱樂 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿新洋投凱樂（Caleb Baragar）正式抵台，總教練古久保健二今（23日）賽前說明後續規劃，強調會依照球員的身體狀況調整，並未急著讓他上一軍，「他之前都有在實戰比賽，調整時間會短一點嗎？我們當然希望越短越好，但還要克服移動疲勞與新環境適應。」

8月31日是中職洋將註冊大限，外界關注凱樂是否有機會趕上。古久保表示，「還是要看他本人的調整狀態，沒有說一定要在那之前丟。」

至於洋投霸姆德的動向，是否高機率「領機票」，古久保則回應，目前仍照原定輪值安排。霸姆德雖然已經滿15天可以上一軍，但球隊明天由林子崴先發。

如果下禮拜要「開箱」新洋投，霸姆德被註銷之前，可以上來再投一場，有機會看到下周全部洋投應戰嗎？對此古久保表示，目前沒有這樣的想法，新洋投也要看能不能在那個時間點準備好。

古久保強調，沒有說一定是洋將丟，就會比較好，「主要還是交給投手教練去安排，當然（全部都洋投）這是一種方式，但我們還是要考量到新洋將的狀況，希望等他調整到位再出賽。」

本土投手部分，黃子鵬下周有望歸隊，古久保表示是有可能的，「各種狀況都有預想。」

至於陳晨威日前因自打球受傷，今天仍未能出賽，雖然本人表示沒問題，但古久保指出，球隊仍希望他百分之百恢復後再回到場上。

關鍵字： 桃園樂天桃猿洋投球隊古久保

