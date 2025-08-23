沖繩尚學首奪夏季甲子園冠軍！隊長哽咽喊話母親：謝謝您養育我





▲ 沖繩尚學首奪夏季甲子園冠軍 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

第107屆全國高中棒球錦標賽（甲子園）決賽23日在兵庫縣西宮市舉行，沖繩尚學以3比1擊敗西東京代表日大三高，首次奪下夏季甲子園全國冠軍。這是沖繩球隊繼2010年第92屆興南高校之後，再度捧起冠軍金盃。

沖繩尚學在比賽中展現強大韌性，第四棒、二年級生宜野座惠夢在六局擊出勝利打點，八局再補上一支適時二壘安打，成為致勝功臣；投手方面，由二年級新垣有絃與末吉良丞接力登板，僅讓日大三得到1分，徹底封鎖對手打線。

奪冠後的閉幕典禮上，全場迎來最動人的一幕。隊長真喜志拓斗在優勝專訪中，被主持人提醒當天正好是他母親的45歲生日，他激動地對著全場喊話：「真的很感謝媽媽一路把我養育到今天，讓我能在甲子園奪冠，想把一聲『謝謝』送給您。」話音剛落，全場響起熱烈掌聲，看台上的母親更是感動落淚。

真喜志透露，母親長年以來獨自撫養自己，不僅支持他升學打球，也在他受傷時不斷給予鼓勵與照顧。他笑著說，「能在今天送上這麼好的禮物，我覺得很開心。」

沖繩尚學過去在春季選拔賽曾奪冠兩次，但夏季甲子園最佳紀錄僅止步八強，這次終於突破，寫下隊史新頁。奪冠榮耀遇隊長最真摯的母子告白，為本屆甲子園留下最令人難忘的畫面。