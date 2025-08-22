宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！　笑曝平野扮2號：都自己當裁判

記者王真魚／台北報導

中信兄弟外野手宋晟睿今天在大巨蛋演出職業生涯首次單場雙響砲，擊破台鋼王牌「不敗神話」後勁，也率隊以4比3險勝。對戰後勁，他累積16打數8安，包括2發全壘打，打擊率高達五成，堪稱「後勁剋星」。

▲ 宋晟睿 。（圖／中信兄弟提供）

談到如何攻略對方，宋晟睿表示，並不是刻意要打出什麼結果，而是專注在策略與好球帶設定，「其實也知道他是滿強的對手，就是想好自己的策略，把好球帶設定好去進攻，盡量把球打紮實。」

在繳出生涯首次雙響砲後，宋晟睿努力讓自己保持冷靜，「第一轟出來很開心，但回到休息室就告訴自己要冷靜，面對下一打席要思考清楚。第二次上去時，也沒有想說要特別做什麼，結果又打出全壘打，繞壘的心境差不多，就是很開心幫助球隊贏球。」

有趣的是，總教練平野惠一賽後透露，前一天練習時特地「化身後勁二號」陪打者對決。宋晟睿笑說，「昨天練習時，他突然跑上去當投手，但他都自己當裁判，可能我們打得紮實，他會說這個是出局，投得有點高，自己又說好球，我覺得滿好笑的。」

不過平野這樣的加入，確實有助於今天這場比賽。宋晟睿透露，除了自己，岳政華以及曾頌恩都有加入與「後勁2號」的對決。他直言，「這樣玩，真的讓我們比較放鬆。」

宋晟睿在7、8月火力大爆發，一口氣打了6發全壘打，目前累積10轟、10盜達成「雙十」。他透露，年初赴美參加Driveline訓練時，刻意增重約5至7公斤，力量提升後也逐漸展現長打效果。「其實沒想過能做到10轟，打擊狀況不錯，感覺有收到成果。」

他也分享，達成「10轟10盜」的背後其實有隊友的鼓勵，「威晨學長有設定這個目標給我，他們有人沒做到，就希望我能試試看。打到第8轟時，大家就說看我能不能達成，所以我也努力往這方向邁進。」

至於被問到「平野像不像後勁」，宋晟睿笑回，「沒有模仿啦，他就是丟一些很慢的球再突然加速，製造速差，那速差應該有50公里吧（笑），然後還自己當裁判，真的很有趣。」

