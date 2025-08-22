宋晟睿雙響砲終結後勁不敗神話！兄弟4比3斷台鋼4連勝

記者王真魚／台北報導

中信兄弟今在台北大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，靠著宋晟睿單場雙響砲突破「不敗神話」後勁，終場以4比3險勝，不僅中斷雄鷹4連勝，仍穩居下半季戰績第一。

比賽前，雄鷹在大巨蛋的團隊打擊率僅0.194，是全聯盟唯一不到2成的球隊。為了替低迷手感加溫，後勤團隊特地在休息室貼上3張「太陽圖」，盼能帶來轉運效果。

比賽開局，雄鷹率先帶起攻勢。1局上曾子祐、吳念庭接連選到保送，王柏融適時安打送回首分，張肇元再挨觸身球，形成滿壘大好局面。不過兄弟先發鄭浩均臨危不亂，三振紀慶然，成功化解危機。

隨後兄弟展開反攻。1局下岳政華靠曾子祐的守備失誤上壘，黃韋盛補上安打，許基宏再敲二壘長打，追平比數。

2局下，宋晟睿第一次重砲出擊。江坤宇安打上壘後，他掃出中外野兩分砲，本季第9轟出爐，助兄弟逆轉。此局陳統恩、岳東華也獲得保送，不過後續打者沒能延續攻勢。

4局下，宋晟睿再度挺身而出，擊出左外野陽春砲，締造個人生涯首次單場雙響，本季也率先完成「雙十」紀錄（10轟、10盜），同時替兄弟添得保險分。

台鋼全場打出10支安打，但攻勢無法適時串聯，仍差一步追平。

這是後勁生涯首度在單場被同一名打者轟出兩支全壘打，投5局挨5安，包含宋晟睿的兩轟，失掉4分（皆責失），不敗神話正式告終。跨季22連勝、中職單季12連勝以及先發19連勝紀錄全數止步。

9局上，呂彥青登板，1出局面對一三壘有人危機，成功製造雙殺，化解危機。

兄弟則在主場險守勝果，以1分差擊退來勢洶洶的雄鷹，終止對手的4連勝，也鞏固住下半季龍頭地位。

▲後勁 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲ 宋晟睿 。（圖／中信兄弟）