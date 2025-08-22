運動雲

>

宋晟睿雙響砲終結後勁不敗神話！兄弟4比3斷台鋼4連勝

記者王真魚／台北報導

中信兄弟今在台北大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，靠著宋晟睿單場雙響砲突破「不敗神話」後勁，終場以4比3險勝，不僅中斷雄鷹4連勝，仍穩居下半季戰績第一。

比賽前，雄鷹在大巨蛋的團隊打擊率僅0.194，是全聯盟唯一不到2成的球隊。為了替低迷手感加溫，後勤團隊特地在休息室貼上3張「太陽圖」，盼能帶來轉運效果。

比賽開局，雄鷹率先帶起攻勢。1局上曾子祐、吳念庭接連選到保送，王柏融適時安打送回首分，張肇元再挨觸身球，形成滿壘大好局面。不過兄弟先發鄭浩均臨危不亂，三振紀慶然，成功化解危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後兄弟展開反攻。1局下岳政華靠曾子祐的守備失誤上壘，黃韋盛補上安打，許基宏再敲二壘長打，追平比數。

2局下，宋晟睿第一次重砲出擊。江坤宇安打上壘後，他掃出中外野兩分砲，本季第9轟出爐，助兄弟逆轉。此局陳統恩、岳東華也獲得保送，不過後續打者沒能延續攻勢。

4局下，宋晟睿再度挺身而出，擊出左外野陽春砲，締造個人生涯首次單場雙響，本季也率先完成「雙十」紀錄（10轟、10盜），同時替兄弟添得保險分。

台鋼全場打出10支安打，但攻勢無法適時串聯，仍差一步追平。

這是後勁生涯首度在單場被同一名打者轟出兩支全壘打，投5局挨5安，包含宋晟睿的兩轟，失掉4分（皆責失），不敗神話正式告終。跨季22連勝、中職單季12連勝以及先發19連勝紀錄全數止步。

9局上，呂彥青登板，1出局面對一三壘有人危機，成功製造雙殺，化解危機。

兄弟則在主場險守勝果，以1分差擊退來勢洶洶的雄鷹，終止對手的4連勝，也鞏固住下半季龍頭地位。

▲▼後勁 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲後勁 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲▼ 宋晟睿 。（圖／中信兄弟）

▲ 宋晟睿 。（圖／中信兄弟）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

道奇教練團：大谷投球沒力　羅伯斯直言「今晚不屬於他」

道奇教練團：大谷投球沒力　羅伯斯直言「今晚不屬於他」

張育豪只簽1.5年欲爭取提前換約　林華韋：少見但尊重

張育豪只簽1.5年欲爭取提前換約　林華韋：少見但尊重

台籃又有NBA等級戰將　富邦勇士簽約前太陽古德溫

台籃又有NBA等級戰將　富邦勇士簽約前太陽古德溫

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

熱門新聞

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊10比7擊敗日本晉級冠軍戰！

2李洋傳接運動部長　年收入上看600萬

3鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢

4《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作！

5富邦悍將簽下9名新秀！1投變「空氣」

最新新聞

1樂天9比0完封統一！

2宋晟睿雙響破後勁神話！兄弟4:3台鋼

3中華隊10比7擊敗日本晉級冠軍戰！

4張進德竟是生涯首盜：沒出局就是貢獻

5林家鋐家鄉敲首轟　洪總嚴格鞭策

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366