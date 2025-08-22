孫興慜27日將於道奇體育場擔任開球嘉賓　躍升洛杉磯體壇新象徵

▲孫興慜。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

自從加盟美職足球大聯盟（MLS）洛杉磯FC以來，韓國「亞洲足球天王」孫興慜迅速成為洛城體育圈的焦點；如今，他更跨界挑戰棒球，應洛杉磯道奇隊之邀，將於27日登上道奇體育場投手丘，擔任比賽開球嘉賓，展現其在美國體壇的超高人氣。

¡ESTE MUCHACHO ME LLENA DE ORGULLO!



Son Heung-Min será el encargado de lanzar la primera bola en el juego de los Dodgers este miércoles .



El surcoreano no quiere hacer el ridículo… y vaya que no lo hace nada mal. #LAFC #Son #Dodgers pic.twitter.com/EUqIxjeO17 [廣告]請繼續往下閱讀... August 21, 2025

LAFC於22日透過官方頻道宣布：「完美來自於準備，孫興慜將於27日在道奇體育場投球，」並釋出練習影片，道奇隊也確認：「在對陣辛辛那提紅人的比賽前，孫興慜將登板開球。」

為此，孫興慜特別進行投球訓練，他穿著足球鞋站上練習場投手丘，模仿投球動作，由門將哈薩爾（Thomas Hasal）擔任捕手；他在練習後笑說：「昨天是我第一次投球，比想像中還好，距離有點遠，但只要輕輕丟就好。」

哈薩爾則給予正面評價：「姿勢很好，球的旋轉也不錯。」

道奇在介紹孫興慜時表示，他是「在托特納姆效力10年間攻入173球、送出101次助攻的亞洲最佳射手，並於2021-22賽季成為首位奪得英超金靴的亞洲球員，是改寫托特納姆歷史的偶像。」

自從以2660萬美元（約8.6億新台幣）的創紀錄轉會費加盟洛杉磯FC後，孫興慜不僅成為球隊招牌，更是MLS的代表人物；MLS官方評價：「孫興慜的加盟讓原本看似幻想的事情成為現實。」

當地媒體《Essentially Sports》更直言：「他已具備超越梅西的潛力。」

Heung-Min Son se está preparando para lanzar en el Dodger Stadium, el próximo 27 de agosto#LAFC | #MLS | #LetsGoDodgers | #MLB pic.twitter.com/sn0l2pKTiL — AS USA Latino (@US_diarioas) August 21, 2025

在投球消息公布後，道奇韓國大聯盟球員金慧成，以及韓裔內野手艾德曼（Tommy Edman）也透過影片傳達祝福。

金慧成說：「能在洛杉磯一起效力是一種榮耀，我會持續支持你。」；艾德曼則歡迎道：「希望你在洛杉磯度過愉快時光，很快在道奇體育場見。」