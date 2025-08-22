運動雲

>

吳念庭聊「鬼故事」嚇跑曾子祐　澄清湖不毛了！主場有保佑

▲▼吳念庭 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲吳念庭 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／台北報導

農曆7月鬼門將開，台鋼雄鷹曾子祐日前受訪分享相關話題，不過在媒體完整上架影片後，他直言不敢看完，笑說：「影片我只看到一半，太恐怖了！」今天球隊遠征北部第一天，他依舊心有餘悸，碰上吳念庭要分享親身經歷，更是嚇得轉頭就跑。

吳念庭回憶，剛進職棒時曾住在義大宿舍，一度因窗簾縫隙異常晃動、半夜難眠，嚇得自己跑去買新窗簾。他坦言，雖然沒有真的「遇到什麼」，但心裡仍很恐懼，「所以我都會隨身放護身符，放在枕頭下面。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

赴日打球時，吳念庭同樣有類似的習慣，神社護身符與台灣廟宇符籙一起帶著，出差住飯店也一定會「敲門三下、沖馬桶、說聲打擾了」才安心入住。

平常出差入住飯店，吳念庭也和其他人一樣，「都會敲三下，說一下不好意思打擾了，彼此尊重。」對於王威晨喊「安打、全壘打」的儀式，他打趣回應，「滿好笑的耶，難怪他打得這麼好！」

記者好奇追問：「你有聽過澄清湖的鬼故事嗎？」吳念庭點頭回憶，過去確實有不少傳聞。由於澄清湖棒球場的現址旁，早年是亂葬崗與軍人公墓，啟用之初靈異故事不斷流傳。

他在赴日打球前曾短暫跟著LaNew練球半年，當時就常聽到學長們提起，「那時候跟小胖（林泓育）同一年，他在當替代役，還有陳彥夆，他們都說澄清湖那邊很恐怖。」

由於澄清湖球場現址旁，過去是亂葬崗和軍人公墓，啟用之初靈異故事頻傳，加上球員宿舍就在附近，他對那段經歷印象深刻，「那時候我們都住在勞工宿舍，要走去裡面的餐廳時，我都會用跑的。它是在二樓觀眾席，我都直接衝到那個左外野那邊。 裡面就有阿姨在煮飯，那個比較恐怖。」

如今球場整建後環境明亮舒適，吳念庭直言，整個感覺完全不同，「現在差很多了，很舒服，主場戰績也好。」他笑說，「感覺真的有被保佑。」

台鋼雄鷹近期拉出一波4連勝，下半季排名第2。吳念庭也感受到「小鷹長大了」。他指出，年輕球員逐漸了解自己的角色，打線和守備都更加有默契，彼此也會互相提醒，球可能會打去哪裡，「不要急，穩穩抓出局數。」

他表示，大家現在更知道自己要做什麼，「應該說慢慢地會玩球了。雖然還剩三十幾場。 嗯。 但我覺得這樣子打下來， 球隊滿有競爭力的，現在跟他們也有一起成長的感覺。」

「內野就由我帶著，我把我的東西帶給他們，外野則由柏融跟他們中外野、右外野溝通。這是一個很好的化學效應。」吳念庭說。

關鍵字： 台鋼雄鷹吳念庭鬼門靈異球員

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

道奇教練團：大谷投球沒力　羅伯斯直言「今晚不屬於他」

道奇教練團：大谷投球沒力　羅伯斯直言「今晚不屬於他」

張育豪只簽1.5年欲爭取提前換約　林華韋：少見但尊重

張育豪只簽1.5年欲爭取提前換約　林華韋：少見但尊重

台籃又有NBA等級戰將　富邦勇士簽約前太陽古德溫

台籃又有NBA等級戰將　富邦勇士簽約前太陽古德溫

虞書欣爆霸凌

熱門新聞

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊10比7擊敗日本晉級冠軍戰！

2李洋傳接運動部長　年收入上看600萬

3鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢

4《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作！

5富邦悍將簽下9名新秀！1投變「空氣」

最新新聞

1樂天9比0完封統一！

2宋晟睿雙響破後勁神話！兄弟4:3台鋼

3中華隊10比7擊敗日本晉級冠軍戰！

4張進德竟是生涯首盜：沒出局就是貢獻

5林家鋐家鄉敲首轟　洪總嚴格鞭策

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366