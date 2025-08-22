吳念庭聊「鬼故事」嚇跑曾子祐　澄清湖不毛了！主場有保佑

▲吳念庭 。（圖／台鋼雄鷹提供）



記者王真魚／台北報導

農曆7月鬼門將開，台鋼雄鷹曾子祐日前受訪分享相關話題，不過在媒體完整上架影片後，他直言不敢看完，笑說：「影片我只看到一半，太恐怖了！」今天球隊遠征北部第一天，他依舊心有餘悸，碰上吳念庭要分享親身經歷，更是嚇得轉頭就跑。

吳念庭回憶，剛進職棒時曾住在義大宿舍，一度因窗簾縫隙異常晃動、半夜難眠，嚇得自己跑去買新窗簾。他坦言，雖然沒有真的「遇到什麼」，但心裡仍很恐懼，「所以我都會隨身放護身符，放在枕頭下面。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

赴日打球時，吳念庭同樣有類似的習慣，神社護身符與台灣廟宇符籙一起帶著，出差住飯店也一定會「敲門三下、沖馬桶、說聲打擾了」才安心入住。

平常出差入住飯店，吳念庭也和其他人一樣，「都會敲三下，說一下不好意思打擾了，彼此尊重。」對於王威晨喊「安打、全壘打」的儀式，他打趣回應，「滿好笑的耶，難怪他打得這麼好！」

記者好奇追問：「你有聽過澄清湖的鬼故事嗎？」吳念庭點頭回憶，過去確實有不少傳聞。由於澄清湖棒球場的現址旁，早年是亂葬崗與軍人公墓，啟用之初靈異故事不斷流傳。

他在赴日打球前曾短暫跟著LaNew練球半年，當時就常聽到學長們提起，「那時候跟小胖（林泓育）同一年，他在當替代役，還有陳彥夆，他們都說澄清湖那邊很恐怖。」

由於澄清湖球場現址旁，過去是亂葬崗和軍人公墓，啟用之初靈異故事頻傳，加上球員宿舍就在附近，他對那段經歷印象深刻，「那時候我們都住在勞工宿舍，要走去裡面的餐廳時，我都會用跑的。它是在二樓觀眾席，我都直接衝到那個左外野那邊。 裡面就有阿姨在煮飯，那個比較恐怖。」

如今球場整建後環境明亮舒適，吳念庭直言，整個感覺完全不同，「現在差很多了，很舒服，主場戰績也好。」他笑說，「感覺真的有被保佑。」

台鋼雄鷹近期拉出一波4連勝，下半季排名第2。吳念庭也感受到「小鷹長大了」。他指出，年輕球員逐漸了解自己的角色，打線和守備都更加有默契，彼此也會互相提醒，球可能會打去哪裡，「不要急，穩穩抓出局數。」

他表示，大家現在更知道自己要做什麼，「應該說慢慢地會玩球了。雖然還剩三十幾場。 嗯。 但我覺得這樣子打下來， 球隊滿有競爭力的，現在跟他們也有一起成長的感覺。」

「內野就由我帶著，我把我的東西帶給他們，外野則由柏融跟他們中外野、右外野溝通。這是一個很好的化學效應。」吳念庭說。