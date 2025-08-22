運動雲

張育豪只簽1.5年欲爭取提前換約　林華韋：少見但尊重

▲▼2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,張育豪。（圖／記者李毓康攝）

▲張育豪。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

中職富邦悍將今天宣布與9名新秀完成簽約，領隊林華韋表示，首輪張育豪的經紀人在談約時特別提出僅簽1.5年，希望有提前換約機會；林華韋也透露，U18會關注張育豪、江庭毅。

富邦悍將球團今年在季中選秀選進10人，首輪是來自普門中學的強打捕手張育豪，以簽約金560萬元、激勵獎金180萬元、合約總值740萬元的條件加盟。

張育豪的合約年限為1.5年、一軍月薪9萬，林華韋特別提到，高中應屆畢業生只簽1.5年較為少見。 林華韋透露，一般高中畢業球員都會簽2.5年，「但這是育豪經紀人提出的要求，他們認為如果育豪有機會表現，希望有提前換約機會、也尊重他，這是好事也很期待。」

林華韋提到，投手曾峻岳當時也是因為表現突出而提前換約。 悍將今年簽下的新秀中，捕手張育豪、江庭毅都有入選U18世界盃棒球賽台灣隊，林華韋表示，會親自到沖繩關注他們，如果U18台灣隊有進決賽，也還會再去一趟，另外悍將球團的球探組也都會持續關注U18。

談到對於張育豪的規劃，林華韋說：「他的身材非常好，但到底只有18歲、不能急，要按部就班接受我們的訓練，用健康的身體打完這麼漫長的球季。」除了張育豪、江庭毅，林華韋表示，其他新秀都已陸續報到。 這次選秀悍將選進10人，不過第7輪的投手陽杰恩因另有生涯規劃，最後沒有簽約。

林華韋指出，主要是陽杰恩有自己的未來生涯規劃，選擇留在台電，「他認為比較有安定性，我們也尊重，畢竟人的想法有時候會變。」 除了陽杰恩沒能簽下來之外，林華韋提到，其他選手談約都很順利。

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

